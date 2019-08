Iván Balliu: "El proyecto del Almería es muy grande"

Un miércoles casi de vértigo en el Almería, con la presentación del lateral derecho Iván Balliu, mientras el Chaves portugués anunciaba en su web el acuerdo de cesión con el club rojiblanco para que el central Maras fuera al equipo rojiblanco.

El director general del Almería, Mohamed El Assy, presentó en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos al prime fichaje de Turki Al-Sheikh: “Aquí me sentía importante y por eso vine a este proyecto ambicioso”, fue el prime titular que dejó el nuevo futbolista del Almería de Pedro Emanuel. El gerundense, además, dijo en su presentación que “pido paciencia porque la Liga es muy larga e Segunda División, donde muchos equipos salen desde la primera jornada con la intención de subir a Primera”, y sobre el puesto en el que mejor rinde recordó que “me siento mejor en el lado derecho”.

Afimó que “me gusta atacar, me formé en el FC Barcelona”. El proyecto rojiblanco le gusta: “Este proyecto del Almería es muy grande y me siento importante en el Almería. Hay una gran ilusión en el vestuario, eso lo he visto desde el primer momento que llegué al Estadio. Tenemos un objetivo muy bonito”, comenta el lateral Iván Balliu.

Perfil

“Soy rápido, me gusta sumarme al ataque, pero soy lateral y se trata de defender. Del vestuario conocía a Aguza y René, pero no pedí mucho porque sabía que iba a haber muchos cambios”, añadió el nuevo jugador del Almería de Pedro Emanuel 2019-2020. Y sobre el entrenador rojiblanco: “Pedro Emanuel nos puede hacer subir el nivel”, apuntó en su presentación.