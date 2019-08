Ramírez: "No sean alarmistas porque no hay ninguna alarma"

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, estuvo presente en la tradicional ofrenda que el equipo le realiza en Teror a la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, aportando tranquilidad al aficionado al explicar que Pepe Mel “va a tener que hacer tres descartes” porque “tendrá a su disposición a en torno 23 futbolistas”, dejando entrever que todo está en regla con la Liga, algo de lo que no estaba del todo seguido el preparador madrileño tras afirmar que disponía solo de 17 fichas, la de los jugadores del curso pasado, al no permitirles LaLiga dar altas al no cumplir con la situación salarial impuesta para esta temporada.

Tras estas palabras, era lógico preguntar que eso supondría que la rebaja salarial estaba acordada, explicando que “va muy bien y esperamos que el 2 de septiembre se cumplan las expectativas que tenemos de salidas y ventas para no tener problemas en ajustarse al límite salarial que nos ha impuesto La Liga. Cada equipo lo soluciona a su manera y no lo hemos solucionado aún porque quiero cumplir con el entrenador e intentar que tenga el equipo más competitivo posible”.

Entiende como “lógico” que Pepe Mel se mostrara contrariado tras el último partido de pretemporada en Lanzarote al ver que solo podía contar con los jugadores con ficha del curso pasado, pero el dueño de la entidad explicó que “venía de una reunión en la que la dirección deportiva hace su trabajo, tratar de conseguir que el equipo esté dentro de unos límites salariales. El entrenador quiere tener el equipo más competitivo; vio que saldrían futbolistas importantes, habló conmigo y le dije que no se preocupara, que tendríamos el mejor equipo posible, pero era lógico el enfado que tenía porque cada uno defiende su parcela. Creo en el míster a pies juntillas y deseo que tenga el equipo más competitivo”.

Y recordó que “el míster decía que era una situación nueva para él, pero para nosotros también. No estábamos acostumbrados a tomar decisiones drásticas para estar dentro de los límites salariales que todos los presidentes hemos firmado. Todos nos alarmamos porque la UD tenga 17 futbolistas y nuestro rival del domingo tiene 13. Me imagino que lo van a solucionar como nosotros; hay que estar tranquilos porque hay muchos más equipos que no han podido inscribir futbolistas. Les pido que no sean alarmantes porque no hay ninguna alarma”.

Entre los que jugadores pueden salir está el argentino Mateo García, confirmando que “tenemos 4 o 5 ofertas por él y estamos buscando la mejor para la UD Las Palmas. Estos días veremos cuál cogeremos”, mientras que del uruguayo Mauricio Lemos explicó que es uno de los futbolistas que “ya podría haber salido, pero él quiere quedarse y el míster también. Tiene ofertas económicas muy importantes y está en momento de tomar una decisión: si bajarse el salario a lo que la UD puede pagar o buscar una salida. Tenemos hasta el 2 de septiembre y no hay ninguna alarma. Vender jugadores ahora en esta situación puede ser beneficioso o perjudicial, porque tengo que sacar el máximo dinero posible”.

Aunque lo que más preocupa es la situación salarial para poder dar altas, la entidad tiene cerrado un acuerdo con Jonathan Viera, con el que “hay acuerdo total y absoluto, tanto con el futbolista como su equipo. Acudirá a China a mediados de la próxima semana para pasar la revisión médica de su equipo y si todo está correcto y los médicos ven que corre ningún peligro será cedido a la UD Las Palmas a coste cero hasta enero. El Beijing Guoan ha tenido que fichar a un futbolista y tendría que darle la baja en enero. Si no, no podría firmar. Tendrá que venir hasta enero y luego su equipo decidirá si, a lo mejor, nos lo puede ceder hasta junio. Si Jonathan Viera llega a la UD Las Palmas es porque el entrenador también lo quiere, no tiene que demostrar nada”, afirma Ramírez.

Con la barrera de los 12.000 abonados superada, dijo que “hay que agradecerle a los que han decidido abonarse porque supone un respaldo total y absoluto para las personas que trabajamos en el club. Nos sentimos muy orgullosos y hay que compararlo con el año del Córdoba, en el que teníamos 10.000 abonados y una ilusión tremenda por subir. Este año el objetivo es conseguir la permanencia lo antes posible”.

Cuando presentó la nueva temporada “dije que sería un verano largo y complicado, pero no menos que otros años. El trabajo ha estado destinado a conseguir la cesión gratuita de Jonathan Viera, a reducir el salario de los futbolistas donde todos, salvo un jugador, la han aceptado, y que nuestro entrenador consiguiera que esta plantilla cambiara el chip”.

Afirmó que “tenemos ofertas por Pedri y podemos venderlo. Arreglaríamos el tema presupuestario sin ningún problema. Podrían pagarnos por el futbolista y dejarlo cedido en Las Palmas dos años… hay muchas fórmulas”, mientras que de los gemelos Castellano dijo que “no hay problema con la rebaja salarial de los futbolistas; que salgan o no dependerá de que sea positivo para todas las partes”.