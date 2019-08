La campaña 'Sin un sí, ¡es no!' llega este verano a diez municipios de Toledo

Por cuarto verano consecutivo, el Gobierno regional ha puesto en marcha a través del Instituto de la Mujer la campaña de prevención de agresiones sexuales ‘Sin un sí, ¡es no!’, que en esta ocasión llegará a un total de diez municipios de la provincia de Toledo, donde sus puntos de información y sensibilización estarán presentes en las celebraciones de fiestas locales y en lugares estratégicos más frecuentados por la juventud.

Así desde esta semana y hasta finales de septiembre, esta cuarta edición de la campaña ‘Sin un sí, ¡es no!’ recorrerá de forma presencial, con sus caravanas por la igualdad y puntos de encuentro, las localidades de Camarena (16 de agosto), El Toboso (30 de agosto), Carranque (1 de septiembre), Ocaña (8 de septiembre), Miguel Esteban (10 de septiembre), Bargas (12 de septiembre), Madridejos (13 de septiembre), Talavera de la Reina (21 de septiembre), Torrijos (27 de septiembre) y Olías del Rey (28 de septiembre).

Pero también, un año más, ‘Sin un sí, ¡es no!’ vuelve a estar presente en medios de comunicación, así como en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, blogs…) por ser uno de los canales más utilizados por la población juvenil y, de esta forma, poder llegar a cualquier rincón con un solo clic.

La delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, ha recordado que el objetivo de esta campaña, “pionera en España” y dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes, “es concienciar y prevenir contra cualquier tipo de comportamiento machista y, sobre todo, frente a las agresiones sexuales, en concreto las llamadas violaciones en cita que es una de las formas de violencia de género más predominante entre la juventud y también de las más silenciadas, ya que la víctima en muchos casos llega a tener un sentimiento de culpa y de responsabilidad, que no tiene en absoluto bajo ninguna circunstancia, y es necesario erradicar”.

Por ello, el trabajo que se realiza a través de la campaña ‘Sin un sí, ¡es no!’ se articula en torno a tres ejes principales: conductas preventivas, empoderamiento de las chicas y mujeres y proyección de nuevas masculinidades entre los chicos, con el valor del respeto y su implicación en defensa de la igualdad.

Con estos tres objetivos claves, en los puntos presenciales de encuentro se desarrollan actividades dinámicas con las chicas y chicos, además de entregarles material divulgativo con información y lemas claves de la campaña, que también se difunden por las redes sociales.

De una forma directa, se trata de favorecer comportamientos preventivos frente al machismo, la violencia de género en general y la violación en cita en particular para que, como explicaba Nuria Cogolludo, “jóvenes y adolescentes sepan identificarlo y sean muy conscientes de que, pese a la relación sentimental o de amistad que pueda existir, siempre será una agresión y una violación si no hay consentimiento a mantener una relación sexual o, incluso, si la mujer decide parar en cualquier momento y no es respetado”.

Igualmente, añadía la delegada provincial, la campaña busca transmitir el empoderamiento de las jóvenes a través de la información y “que jamás son culpables si son víctimas de una agresión machista, porque siempre tienen derecho a decidir y a no sentirse coaccionadas, exactamente igual que el chico debe respetar su decisión, actuar en todo momento con respeto a la mujer e implicarse en su empoderamiento para que podamos seguir avanzando en igualdad”.