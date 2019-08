Pérez: "El turismo todavía no está maduro para cobrar una tasa turística en Euskadi"

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Sonia Pérez, entrevistada en 'Hora-14 Euskadi', confirma el incremento de turistas este verano en la comunidad: "El verano esta yendo bien, según lo previsto, y este año 2019 se está comportando de una manera muy similar al del 2018, que fue el mejor año, con una punta de entrada de turistas de casi 3,7 millones; este año todo apunta que vamos a estar en este entorno, con más un millón y medio de entrada de turistas en el primer semestre de este año".

Sonia Pérez se ha desmarcado de la propuesta de tasa turística realizada por el anterior consejero de turismo, Alfredo Retortillo, a la mesa de turismo, una tasa de adhesión voluntaria por parte de los Ayuntamientos y destinado a políticas turísticas sostenibles. La consejera ha explicado que el Gobierno cumplirá el mandato parlamentario de abrir un debate con el sector, pero que este se zanjará en la nueva EUDEL con un NO a la tasa. El propio Gobierno ha emitido criterio desfaborable a implantar esta tasa turística porque, en palabras de Pérez, este sector "todavía no es maduro" para ello, ya que representa solo el 6 por ciento del PIB vasco, lo que dista mucho de otras comunidades que aportan más del 20% a su Producto Interior Bruto. Según Sonia Pérez, además, la tasa "no contribuye a un turismo sostenible, penalizaría a unos visitantes frente a otros y a unas localidades frente a otras".