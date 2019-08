Fomento plantea carreteras transversales entre la NIV y la AP4, una vez liberalizada

El subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha anunciado en Radio Cádiz que el gobierno se plantea la construcción de carreteras transversales que enlacen el actual trazado de la carretera Nacional IV entre las provincias de Cádiz y Sevilla con la Autopista AP4, que discurre en paraleo a la primera que quedará liberalizada a partir del uno de enero de 2020.

La intención, ha explicado, es facilitar una vía de salida hacia una carretera de alta capacidad a los núcleos urbanos situados en las inmediaciones de la NIV, en tanto se ejecuta la obra de desdoble de la nacional.

Pacheco ha explicado que el proyecto de desdoble acumula retraso porque el primer diseño de obra no tuvo en cuenta factores esenciales como la electrificación de la vía, de manera que la empresa adjudicataria solicitó en 2017 un modificado del proyecto y una ampliación del presupuesto para atender esas necesidades. El Gobierno no atendió esa demanda hasta un año después, 2018 y solo para el primer tramo licitado, entre Villafranca y Los Palacios. El resto de la obra, aún no cuenta con un plan concreto de actuación.

En cuanto al nudo de Tres Caminos, una obra esencial para evitar el colapso del tráfico que circula entre la bahía de Cádiz y la costa sur de la provincia, la empresa adjudicataria del contrato deberá entregar el proyecto de obra, una vez incorporado el impacto ambiental de la actuación en noviembre de este año 2019

El Gobierno sitúa, por lo tanto, el próximo año 2020 como el ejercicio clave para el avance de la actuación.