Comisión para mejorar los accesos al Parque Industrial de la Madera y La Enira

El Ayuntamiento de Linares constituye una comisión de trabajo para intervenir y mejorar los accesos al Parque Industrial de la Madera y La Enira. El objetivo es subsanar cuantos antes las deficiencias detectadas en esta zona, donde se ubican varias empresas de envergadura y el Centro de Prácticas Operativas de la Policía Nacional. El estado del firme de la carretera que une la ciudad con ese punto de la Estación Linares-Baeza no es el más adecuado, de ahí la creación de un órgano municipal que incluye a técnicos de varias áreas para determinar aspectos como las competencias y líneas de actuación que se puedan llevar a cabo, así como la financiación necesaria para ejecutar los arreglos necesarios.

Esta semana, el concejal de Industria y Movilidad, Daniel Moreno, visitaba el Parque Industrial de la Madera para conocer el estado del mismo y sus accesos, denunciando las carencias que presenta el tramo, tanto en el estado de la vía de acceso como en la señalización. “Desde que se produjo la cesión en el año 2006, no se ha mantenido ni se le ha hecho ninguna intervención”. Así, afirma que “el Ayuntamiento actuará o exigirá la actuación para que el trazado desde la A-32 hasta el Parque de la Madera y La Enira tengan unos accesos dignos y que no sean peligrosos”. Moreno considera que “es lamentable que el acceso a uno de los parques industriales más importantes de la provincia de Jaén no tenga ningún mantenimiento por parte de la Diputación que es la propietaria de la vía”, e indica que “desde el Ayuntamiento se trabajará para que el parque tenga unos accesos dignos”.

Comisión de trabajo para mejora de accesos al Parque de la Madera. / Ayuntamiento de Linares