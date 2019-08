Tafalla sale a la calle en el primer día grande de las fiestas

Jornada de emociones y estrenos en el primer día grande de las fiestas de Tafalla. La nueva corporación municipal ya se estrenaba en la tarde de ayer en la tradicional subida a la Salve, y hoy hacía lo propio en el desfile hasta la iglesia de Santa María. Acompañada por todo su séquito: timbaleros, txistularis, dantzaris, la Banda de Música La Tafallesa y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

La mayoría caras nuevas en el recorrido, representados por el alcalde Jesús Arrizubieta, aunque también conocidas y que repiten, como es el caso del concejal de festejos Jacinto Goñi, que repite no solo en la corporación sino como concejal en este área. Tambien repiten los concejales de IT y la IU Soko Ojer, aunque esta última, como ya anunciaba, solo presente en la foto oficial y no en el desfile.

Y este año con una mirada especial hacia la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, en el año de su centenario. Ayer protagonista en el lanzamiento del cohete, pero hoy no lo han sido menos, luciendo por las calles de Tafalla y ante la atentísima mirada sobre todo de los más pequeños.

Y de regreso a la plaza de Navarra, los tafalleses y tafallesas disfrutando de los bailables de para seguir con la fiesta.