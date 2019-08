Egea: "No juega Egea contra Anquela. Es el Deportivo contra el Oviedo"

El Real Oviedo se verá las caras este domingo ante el Deportivo de La Coruña en el que será su debut en la temporada 2019/2020. Los azules tendrán delante al equipo de su extécnico Juan Antonio Anquela y además intentarán lograr la victoria en su primer encuentro de la temporada, algo que no han conseguido en los últimos 4 años en LFP.

Durante toda la pretemporada Sergio Egea ha ido perfilando su once y pocas dudas quedan de cara a ese choque en Riazor. Lo que más le ha trastocado los planes ha sido la baja de Joselu, teniendo que dejar aparcada su idea del 4-4-2 para adoptar un 4-2-3-1. De esta manera el once que se podría ver sería el formado por Alfonso; Diegui, Javi Fernández, Christian, Mossa; Edu Cortina, Tejera, Lolo; Sangalli, Berjón y Ortuño.

Escucha la rueda de prensa de Sergio Egea.

De todo esto habló el argentino hoy en la sala de prensa de El Requexón en su comparecencia antes de viajar a Riazor, y en primer lugar señaló que “llegamos bien. Siempre es mejorable todo, cuando vaya pasando la temporada iremos cogiendo ritmo y los piernas no estarán tan cansadas. Tenemos que armar un sistema donde compitamos de la mejor manera con los jugadores que tenemos sanos. Ortuño va a jugar. Es el punta que estábamos buscando y el club hizo un esfuerzo”.

El argentino afirma tener todavía dudas en varias parcelas como la portería o el lateral derecho que espera resolver mañana en la última sesión: “Todavía estamos mirando, nos queda un día. En cuanto a Diegui es un futbolista que me ha respondido. Lo subimos al primer equipo cuando estaba yo, compitió bien con Nacho López y Fernández. Siempre le encuentro predispuesto”.

El técnico fue preguntado también por la opción de bajar al filial a algunos de los canteranos que han dado el salto al primer equipo, pero es algo que aún no han concretado con la dirección deportiva: "Está abierta esta posibilidad. Tenemos esta ventaja y la tenemos que utilizar. Nosotros hicimos un gran plantel. Subimos 8 jugadores de la base y tiene un mérito impresionante. A los chicos que valen y son buenos hay que ponerlos a jugar”.

Por otra parte, el mercado sigue abierto y aunque el argentino no habla de nombres propios, como el de Dani Torres, deja la puerta abierta a cualquier movimiento: "Ni idea. Solo me preocupo de los que están y estos son muy buenos. El mercado está abierto hasta el día que se cierra, pero tanto el club como yo estamos satisfechos con el plantel que tenemos".

Esta temporada la principal novedad será la presencia del VAR, y Egea también dio su opinión sobre ello: "Lo veo un adelanto, positivo. Ha habido muchos errores antes con goles, expulsiones... el VAR aporta cosas. Es una herramienta importante. Se ha quitado algo la polémica”.

Por último, fue claro a la hora de hablar del encuentro contra el Deportivo: "Anquela es un gran profesional. No juega Egea contra Anquela. Es el Deportivo contra el Oviedo. Este juego es de los futbolistas".