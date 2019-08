Álvaro Cervera: "Siento que el nivel sobre mí y sobre el equipo es mayor que el de otros años".

Llegó la hora de la verdad. Se acabaron los bolos veraniegos. Llega la liga y los puntos en juego. Se acabó el verano y empieza el largo camino de la Segunda. Cervera valora cómo llega su equipo y entiende que llega en buenas condiciones. "Creemos que llegamos bien. Pero como esto es un deporte que hay uno que intenta que no llegues bien. Físicamente y de concepto llegamos bien, pero ahora hay que competir y plasmar lo que pensamos".

Para este primer partido el míster reconoce que no podrá contar con Nano Mesa, el último refuerzo de su equipo. "Tenemos unos parámetros que hay que cumplir y los queremos en unas condiciones en las que él todavía no está. No contaré con él para este partido. No está en esos parámetros y consideramos que no está apto para competir".

Además, lo valora como jugador y dice que "Lo conozco desde hace mucho. Tiene mucho, mucho potencial, pero tiene que estar muy al límite de su capacidad, cuando se sale un poco le cuesta más. Es rápido, peleón, da guerra, tiene gol, pero tiene que estar centrado y físicamente bien. Él está aquí, está contento y creo que nos dará mucho".

Habla el míster de los refuerzos que necesita su equipo y asegura que "falta un jugador importante. Más que grande un jugador importante" y afirma que "El Choco es un jugador que nos vendría muy bien".

Dice de la Ponferradina que es un equipo "peligroso" reconoce que "no le gusta el calendario" y recuerda que "hay que mirar y ver lo que han hecho los equipos que asciende y sobre todo al principio de liga son muy peligrosos. Vienen con mucha ilusión, lo dan todo y al principio son muy peligrosos. El calendario no me gusta nada que sea al principio contra estos equipos, todo el mundo lo da por ganado y puede ser justo lo contrario".

El míster reconoce que se pudo convertir en una mala costumbre salvar la categoría de una forma tan temprana en el calendario. "Todas las temporadas son difíciles. Esta cambia que hemos hecho los mismos puntos, pero al final parece un no que un sí. Partimos con ese déficit que la gente espera más. Pero es la vida del entrenador y la afronto con ilusión". por eso añada que "más que una costumbre parece una cosa normal y no lo es. Son muy pocos equipos los que lo hacen y nosotros lo hemos instalado como una mala costumbre. Puede llegar una temporada muy buena o una mala".

También dice Cervera que este año tiene la sensación de tener más exigencia sobre él y sobre el equipo. "Siento que el nivel sobre mí y sobre el equipo es mayor que el de otros años. En ocasiones sin argumentos, pero sí lo siento. Parece que por estar varios años en segunda ese es argumento suficiente para estar preparados para otra cosa. Hay que prepararse en el día a día".

Valora su relación con el presidente del Cádiz y no duda en decir que es buena, pero reconoce altibajos. "Tengo buena relación con el presidente, discutimos, pero tenemos buena relación. Este verano hemos tenido los desencuentros más grandes, pero también los encuentros más grandes. Esto será así siempre".