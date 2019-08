Calleja: "Queremos empezar ganando"

El entrenador del Villarreal Javi Calleja explicó este viernes en rueda de prensa que el equipo debe de "trasladar el trabajo del verano a LaLiga" y comenzar con una victoria la competición liguera. El Villarreal se enfrentará al Granada el sábado en La Cerámica y el técnico madrileño apuntó que su oponente no es un equipo de segunda, sino "un grupo rocoso y muy bien trabajado".



También explicó que el Granada "tiene mecanismos defensivos muy potentes y es difícil crearle ocasiones". Calleja afirmó que están preparados para competir puesto que han realizado "un gran trabajo" y las sensaciones durante el verano han sido "muy buenas".



El mayor cambio, explicó el técnico, es la posesión del balón. "Manejamos mejor el balón que el año pasado. Ahora hay posesión con sentido, dominamos cerca del área rival y por eso estamos marcando más goles", recalcó.



Además, Calleja destacó la mejora en la salida del balón desde atrás, que es ahora "más limpio y con más ventaja" y explicó que en la portería se ve más seguridad al mejorar este aspecto.



El entrenador del Villarreal explicó que no quiere comparar la situación actual con la pasada campaña y que solo se centra en lo que viene. "Estoy contento porque lo que trabajamos se ve reflejado. El equipo juega bien, compite y se lo toma en serio pese a ser pretemporada", apuntó.



También valoró el rendimiento y la adaptación de los nuevos jugadores y subrayó que "están cogiendo la idea de lo que quiero" y que esto se ve reflejado en el campo con las victorias en pretemporada.



Calleja comentó que no dará a conocer el once inicial y que en el equipo existe una "competencia sana" y "talento". "Habrá jugadores que puedan parecer que serán titulares y no lo serán. Habrá minutos para que todos puedan demostrar su nivel", explicó.

En el debate sobre el puesto en la portería entre Sergio Asenjo y Andrés Fernández, Calleja indicó que "es bueno que cualquiera pueda jugar" y que decidirá "en función del rendimiento y de las circunstancias".



Esta nueva temporada el Villarreal cuenta con unos cambios en defensa que el míster considera "sustanciales" y señaló que también hay un cambio en el rol de los jugadores. "Albiol es un líder y la toma de decisiones es muy buena. Los laterales tienen una capacidad sobresaliente de sumarse al ataque, suben al campo rival y son intensos. Son jugadores que queríamos", agregó.



Alberto Moreno, que se incorporó al Villarreal este verano, no llegará al partido por problemas en los isquios, según el entrenador, y el resto de defensas, menos Bruno, están bien para jugar.





Calleja espera la pronta llegada de Ontiveros

El Villarreal se ha reforzado bien este verano pero el entrenador apuntó que "la plantilla no está cerrada" -en torno a la pregunta sobre el fichaje de Ontiveros- ya que falta alguna incorporación "que vendría en breve" y entonces podrán dar por cerrada la plantilla.



También indicó que "mientras el mercado esté abierto todavía pueden salir jugadores" y que el hecho de que comience LaLiga y el mercado siga abierto no le gusta.



Calleja también habló sobre la cesión de Jaume Costa al Valencia y dijo que no le ha obligado a irse del club, pero que cada jugador "toma sus decisiones" y que en "esa demarcación había exceso de jugadores".