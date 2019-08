Pacheta: "Me dicen que ante el Fuenlabrada tendré a todos los jugadores inscritos"

Una temporada más el Elche C.F. se ha topado antes del inicio de la Liga con los problemas derivados del límite salarial impuesto por la Liga. El accionista mayoritario y propietario del Club, José Sepulcre, ha tenido que realizar una inyección económica extra para presentar la ficha a todos los futbolistas.

El entrenador del Elche, Pacheta, ha comparecido en la previa del estreno liguero ante el Fuenlabrada este sábado 17 de agosto a las 20.00 horas en el Martínez Valero. "Me han dicho que estarán todos los jugadores inscritos", comentaba un Pacheta que estaba pendiente de que la entidad ilicitana formalizase las fichas de los nuevos: Fidel Chaves, Pere Milla, Nuke Mfulu, Ramón Folch, San Román y Andoni López.

Otra de las preocupaciones es el estado del terreno de juego del estadio franjiverde. Según Pacheta "el césped estará en condiciones pero no al cien por cien. Creo que estará en buen estado para disputar el partido". El medio Nuke Mfulu y el delantero Claudio Medina arrastran una sanción de la pasada campaña, aunque Medina podría actuar tras el indulto del Consejo Superior de Deportes a instancias de la Federación.

Pacheta ha explicado que "el mensaje es el mismo. Fuenlabrada y Fuenlabrada. No podemos perder energía pensando más allá. Iremos por etapas y veremos dónde estamos en diciembre. Yo no le voy a quitar la ilusión a nadie, pero no voy a lanzar un mensaje equivocado que pueda bloquear a los jugadores. Y lo más importante, una vez más, será mantener esa magnífica conexión entre el equipo y la afición. Su apoyo será clave".