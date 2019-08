Los amantes del rock se darán cita en el Alligator Rockin

La 2019 del Festival Alligator Rockin ya tiene fechas. El certamen, que se desarrollará los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre, es ya un referente nacional para los aficionados al rockabilly, el rhythm and blues, psychobilly y, en general, el rock and roll más genuino y los estilos de la denominada música sureña.

El cartel de la edición 2019 del Festival Alligator Rockin, en el Parque dela Concordia, cuenta con los conciertos de The Jump Club, Tony Perry & The Bombers, en la jornadas del viernes, 20 de septiembre, y The Hoodoo Tones, Los Rudos, Fever Band, Montana y The Zipheads, al día siguiente, el sábado 21 de septiembre. Asimismo, la programación se completa con las actuaciones de Dj Zapata, Dj Eli yLa Fábricadel Arte, con Dj Mr. Scooby. También se invita a los aficionados a disfrutar de los conciertos de presentación y clausura, enla Plaza DeánMazas, con la presencia de Atomic Propellers, el jueves, 19 de septiembre, y Diego Cruz, el domingo, 22 de septiembre. De forma paralela a los conciertos está previsto celebrar actividades de diferente carácter, entre ellas, la tradicional exhibición de motocicletas en el Parque dela Concordia.

Se presenta una edición en la que se espera una afluencia de público de unas 2.000 personas.

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Área de Igualdad, Participación Ciudadana, Universidad Popular Municipal, Cooperación Internacional y Voluntariado, ha anunciado que colaborará con la Asociación RockMe Babe, para la organización, de forma conjunta, de esta edición, en la que facilitará la infraestructura y personal necesario.