Vicente Moreno: "con 3 puntos no te alcanza para nada"

El Mallorca vuelve a primera división y Vicente Moreno lo sabe. Debutó en primera en Son Moix como jugador y diez años después debutará en primera en Son Moix como entrenador: "Tenemos la suerte de empezar en casa, con nuestro público, tenemos muchas ganas de empezar el partido y hacerlo bien". El míster lo tiene claro: "Son Moix será clave durante toda la temporada".

Tiene claro que el Mallorca tiene sus "puntos fuertes" y que van a tener que estar en "un porcentaje muy alto de su capacidad para poder ganar los partidos en primera división". Analiza al Eibar como un "rival difícil que se ha mantenido en primera durante unos cuantos años y que eso demuestra su calidad". Su juego, dice el míster, es no dejar jugar a su rival. "No hay que desmerecer lo que hemos hecho en años anteriores", ha dejado claro Vicente Moreno. Les ha costado mucho llegar a donde están y ahora no pueden bajar el nivel. El entrenador se mantiene firme: "los jugadores tienen que darlo todo, han conseguido algo muy difícil, lo saben y para mantenerlo tienen que dejarse la vida."

El Mallorca se ha reforzado con nuevos fichajes y ha dado lugar a salidas interesantes. El entrenador mencionaba hace unos días que le faltan jugadores con experiencia en primera y hoy ha dicho que "al final, el club es quien decide". Ha aceptado que tiene que pelear con lo que tiene porque "no siempre consigues los fichajes que pides". Con este equipo se enfrentarán al Eíbar y, dice el entrenador, "ya se verá si hay tiempo a algún que otro fichaje".

Respecto al partido de mañana, Vicente Moreno se encuentra "tranquilo e ilusionado", como sus jugadores. Se han preparado el partido a conciencia y recuerda que "este equipo siempre se ha tomado en serio todos los partidos", por lo que esperan seguir con el nivel ofrecido hasta el momento. El Mallorca irá a por todas porque saben que tienen un rival dificil, pero a Vicente Moreno no le importa ganar o perder un partido. Ha hablado sobre la importancia de la continuidad: "que yo sepa con 3 puntos no te alcanza para nada y si no sumas 3 o no sumas 1 pues quedan 37 jornadas más y habrá que seguir peleando". Ahora mismo el equipo sólo está centrado en "pensar en el partido de mañana"