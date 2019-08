Los sindicatos anuncian nuevas protestas en la Región para exigir 'un convenio digno' en la hostelería

Los sindicatos CC.OO. y UGT han convocado asambleas, concentraciones y manifestaciones este mes y se van a convocar huelgas intermitentes en septiembre, para presionar a las patronales del sector para "que se sienten a negociar de buena fe unos convenios dignos" para los más 100.000 trabajadores/as de la hostelería de la Región de Murcia y la provincia de Valencia.

Los sindicatos recuerdan que el Convenio de Hostelería de la Región lleva sin negociarse once años y el de la provincia de Valencia, ocho. Además, lamentan, las plantillas han perdido en todos estos años un 13% y un 7% de poder adquisitivo de los salarios respectivamente.

A finales del mes de julio, los dirigentes sindicales en la Región anunciaban que daban una tregua en las movilizaciones como muestra de que existe buena voluntad para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, este viernes en Madrid, UGT y CC.OO. han anunciado nuevas protestas. Denuncian que las patronales murciana y valenciana pretenden recortar derechos sociales como la incapacidad temporal, así como imponer la jornada irregular, y no aceptan reivindicaciones sindicales como una subida salarial que recupere el poder adquisitivo de los salarios y un salario mínimo de 14.000 euros anuales.

Según los sindicatos, las patronales se niegan a aceptar también puntos sociales exigidos por los sindicatos como que se apliquen los convenios sectoriales en aquellas empresas que opten por externalizar los servicios, como ya se ha conseguido en 21 convenios provinciales y autonómicos, o dotar de estabilidad al empleo.

También denuncian que mientras que aumentan los beneficios de los empresarios también se incrementan la temporalidad y la parcialidad "con contratos en fraude de ley", ya que no se corresponden con las horas trabajadas y no se pagan las horas extras. "A su vez han aumentado las externalizaciones para no aplicar el convenio sectorial, así como la pobreza salarial, ya que hay salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", denuncian los sindicatos.