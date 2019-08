Defensa Animal Palentina suspende la recogida de animales hasta que consiga "sanear sus cuentas"

No es la primera vez que Defensa Animal Palentina entra en una difícil situación económica que hace temer por su continuidad. La asociación anuncia ahora en las redes que "por razones obvias, y hasta no conseguir sanear cuentas y salir del bache, no podemos rescatar ningún animal más". Las dos últimas facturas veterinarias, una de ellas por importe de 3.678,17 euros, ha sido el detonante de la crisis que lleva a la organización a no poder asumir más animales.

Reproducimos una parte del mensaje que la protectora ha difundido en redes:

"Tenemos aún a la gatita Úrsula ingresada pendiente de operación, a Manuela aún no la hemos operado, a Pena hay que quitarle aún una cadena mamaria y Simone está pendiente de resonancia pues ha empeorado. Nuestra forma de ser no es tirar la toalla por lo que estamos haciendo eventos para poder pagar esta factura y poder intervenir los casos arriba descritos. También en breve haremos un evento tienda donde podréis adquirir productos que, por espacio, no podemos llevar a los mercadillos. Y ya no sabemos que más idear para conseguir fondos :(

Es muy duro tener delante animales que sabes que si no rescatas van a morir (Aramis, Porthos y Athos), p Aiko con sus problemas neurológicos, Manuel y Manuela, Cory....Cada vez recibimos más llamadas para rescates y están siendo unos meses muy duros y los animales cada vez llegan más maltratados y en peor estado. No sabemos lo que está pasando y por qué estamos constantemente recibiendo llamadas para rescates. Si supierais lo difícil que es mirar a otro lado :(

De momento si alguien quiere ayudar con un donativo será de gran ayuda y si no, pues os animamos a que acudáis el 24 de agosto a la recogida de pienso de Mercadona de centro comercial Arambol y el 31 de agosto al mercadillo solidario de la Plaza San Francisco, que nos ayudéis con la difusión o que visitéis nuestro evento tienda que pronto estará disponible. Y por supuesto, si alguien tiene alguna idea o propuesta estamos abiertos.

Gracias a todos por leernos".

TITULAR: Asociación Defensa Animal Palentina

ENTIDAD: BANKIA

Numero de cuenta: 2038 9400 80 3011392582

IBAN: ES24 2038 9400 8030 1139 2582

BIC/ Código SWIFT: CAHMESMMXXX