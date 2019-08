El ciclo 'Puestas de Sol' de la Diputación de Palencia llega a su fin

El ciclo ‘Puestas de Sol’, enmarcado dentro del programa ‘Espiga. Cosecha cultural 2019’ cierra así su programación de 11 conciertos celebrados en el emblemático marco del patio del Palacio Provincial.

Además, la Diputación de Palencia ha organizado un completo fin de semana cultural, a través de los ciclos ‘Con-ciertos Sentidos’, ‘Noches de cine’, ‘Festival de Música Provincia de Palencia’ y ‘Juglares, Trovadores y Comediantes del Siglo XXI’.

Última cita para disfrutar del consolidado y aclamado ciclo ‘Puestas de Sol’ organizado por la Diputación de Palencia, dentro del programa estival ‘Espiga.Cosecha cultural del 2019’. El patio del Palacio Provincial cerrará sus puertas hasta el año que viene, el lunes día 19, y lo hará de la mejor manera posible: con un retorno al jazz más primigenio, es decir, la forma musical negra nacida en New Orleans alrededor del inicio del siglo XX, que llegaría a su apogeo en los años veinte; o lo que es lo mismo, el ‘Dixieland’, un estilo de jazz-hot caracterizado por su carácter popular, festivo y lleno de energía, en el que predomina la improvisación y los instrumentos.

El concierto, que comenzará a las 21:00 horas, estará a cargo de la banda musical New Orleans Ragamuffins, nacida en las calles de Barcelona en el año 2005 e integrada por el español, Pepe Robles (leader, trompeta, arreglos y coros) y los rusos, formados en San Petersburgo y con una amplia trayectoria, Mikhail Violin (banjo y voz), Mikhail Oulianovski (piano y coros) y Juli Aymí (clarinete y coros).

Se trata de un grupo musical que recrea en sus conciertos lo mejor del estilo Dixieland en sus orígenes; un estilo en el que destacan sobre los demás, tres intrumentos: la tuba, la corneta y el piano. El ritmo y la base armónica corren a cargo de la batería, el bajo, el clarinete y el trombón, aunque muchas veces toman un papel protagonista (interpretado solos improvisados). Antiguamente el Dixieland era tocado por músicos blancos, que imitaban el estilo Nueva Orleans, que lo tocaban preferentemente músicos negros.

Sus principales figuras fueron, en una primera época, el corneta Papa Jack Laine; el trompetista Nick La Rocca y sus Original Jass; los Louisiana Five de Anton Lada y del trombonista Edward “Kid” Ory, o los New Orleans Rhythm Kings. En la década de los 40, el Dixieland disfrutó de un poderoso revival, obteniendo éxito mundial grupos como los Dukes of Dixieland, de los hermanos Frank y Fred Assunto. Hoy en día existen pocas bandas de este estilo musical. ‘New Orleans Ragamuffins’ es una de ellas. Sinónimo de energía y buen humor, la banda llenará de magia y buenas vibraciones el patio del Palacio Provincial el próximo lunes 19 de agosto.

Además las trovas, el cine y la música en directo estarán presentes este fin de semana en la provincia a través de la programación estival ‘Espiga, cosecha cultural del 2019’, que llegará a siete municipios.

CINE AL AIRE LIBRE.- El ciclo de ‘Noches de cine’, que proyecta cine al aire libre en las plazas de los pueblos de la provincia, recalará el sábado 17, en la plaza de Santoyo que acogerá, a las 22:30 horas, la proyección de la película ‘Campeones’, una comedia dramática de 2018 dirigida por Javier Fesser que fue elegida para representar a España en la 91ª edición de los Premios Óscar en la categoría de 'Mejor película de habla no inglesa'.



El domingo día 18, será la Plaza del Ayuntamiento de La Serna la que acoja a la misma hora, la proyección de esta misma película.

FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA DE PALENCIA.- Además del concierto de Puestas de Sol organizado para el día 19 en la capital palentina, la Diputación de Palencia ha programado dos citas dentro del Festival de Música Provincia de Palencia. La primera de ellas, el sábado 17 en la Iglesia de Santa Eulalia de Brañosera a las 20’30 horas. La formación ‘Trío Bax’, integrada por la arpista catalana Anna Quiroga, el violista británico Elliot Corner y el flautista australiano Gavin Zev, protagonizará en este concierto una de las obras maestras de su repertorio, el trío de Debussy, y también una primicia muy especial: la obra premiada en el 35º Concurso de Jóvenes Compositores - Premio Internacional Frederic Mompou, que otorga Juventudes Musicales de Barcelona.

Por otra parte, el domingo 18 a las 20’30 horas, la Iglesia de San Salvador de Velilla del Río Carrión, acogerá la música del grupo ‘Ensemble.Trío Contrastes’ que ofrecerá a vecinos y visitantes de la localidad un amplio repertorio de música de cámara con temas contemporáneos y clásicos.

CONCIERTOS SENTIDOS.- Cisneros será el único municipio que disfrute de un concierto enmarcado en este ciclo este fin de semana. Será el lunes 19 de agosto a las 21 horas en el Corro de San Facundo de Cisneros y vendrá de la mano de ‘La vida es bella’. Un grupo de amigos de la música que han comenzado su andadura como grupo instrumental recientemente y que harán disfrutar a todos los asistentes con el sonido de sus voces acompañadas de la mejor de las melodías de sus instrumentos.

Además, este fin de semana también habrá dos actuaciones en la provincia del ciclo ‘De Juglares, Trovadores y Comediantes del Siglo XXI’. La primera de ellas, el sábado 17 a las 20’30 horas en la Iglesia de San Juan de Villaumbrales a cargo de Almudena Herchiga & Silvia González que ofrecerán un concierto de órgano y flauta de pico y la segunda ‘Órgano y Sopranos. Al Alba del Amor’, que tendrá lugar el domingo día 18 de agosto en la Iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava a la misma hora.