CGT denuncia que 11 trabajadores del Operativo de Incendios de la Junta en Palencia están sin cobrar

El sindicato CGT ha denunciado la situación que están viviendo once trabajadores del Operativo de Incendios de la Junta de Castilla y León en Palencia que están sin cobrar, según el sindicato. La organización ha difundido un comunicado muy crítico con esta situación, a la vez que afirma que ha prosperado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por los requisitos que se pide a la gente. A conitnuación recogemos una parte textual del comunicado difundido por la CGT.

"No es una broma, es escandaloso que el operativo de incendios con contratos de 3 meses en el menor de los casos, no solo tienen que velar por garantizar a los ciudadanos que el medio natural no se incendie, sino también soportar que la mala gestión de la Secretaria Técnica de Personal en el Servicio territorial de Medioambiente de Palencia, deje sin cobra a dichas trabajador@s.

Esto viene ya de largo un año cuando el Jefe del Servicio Territorial Sr. Egea, consintió por falta diligencia ha dejado el departamento de personal y nóminas sin dotación suficiente para asumir dicho trabajo. Con dos o una funcionaria que pese a su voluntariedad no podían asumir el trabajo que hacían antes 5 personas. El tiempo demostró que era imposible lograr hacer todo el trabajo. Y exactamente al empezar la campaña de incendios, la Sr. Paloma no solucionó ni abordo la problemática.

Porque aunque estén ahí arriba, tiene que entender que la gente trabaja para cobrar y máxime cuando es un colectivo que tiene que poner vehículo propio para ir a trabajar. Vehículo que debido a las dificultades de acceso que la JCYL quiere desentenderse de las averías y pinchazos que se ocasionan por el mal estado de los accesos, teniendo casos de más de 2 pinchazos y 3 averías en mes y medio de su contrato.

Sra. Secretaria General de la Función Pública, estos son contratos precarios de gente necesitada. Que en la última contratación en el puesto de Santa Lucia exigían a los componentes de la bolsa de empleo estar en el puesto de trabajo a 140 km. de Palencia y tener un vehículo todo terreno PROPIO y además un camino andando de más de 20´ con mochila". (Términos textuales del comunicado difundido desde la CGT.