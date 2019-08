Sale ilesa tras arrollar a nueve jabalíes en Palencia

Una mujer logró salir ilesa el jueves de un accidente en el que arrolló a una piara completa de jabalíes. Hasta nueve animales acabaron muertos en la cuneta después del impacto, que se produjo a las 23:53 horas en la carretera vieja de Villamuriel (Palencia), según recoge en su edición digital El Norte de Castilla.

Al parecer, los hechos sucedieron porque los animales se encontraban en medio de la calzada a la salida de una curva y la mujer, que conducía un turismo, no se percató de su presencia hasta que los tenía encima. Una llamada al servicio de emergencias 112 alertó del suceso a los Bomberos de Palencia y de la Diputación, ya que en un principio la mujer no podía salir del vehículo por la puerta, pero finalmente lo logró y no fue necesario que los bomberos la excarcelasen, según informa el mencionado rotativo.