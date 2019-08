Escuela Navarra de Teatro presenta sus actividades para el comienzo del curso

La Escuela Navarra de Teatro ha presentado nuevas actividades que finalizarán el verano y darán comienzo al nuevo curso en la escuela.

Del 19 al 23 y del 26 al 30 de agosto los niños de entre 4 y 12 años pueden disfrutar del campamento urbano de teatro "Al principio fue el juego", el cual se oferta en tres idiomas: castellano, euskera e inglés. En él se enseña la parte técnica del teatro de una forma más lúdica y creativa para los niños y niñas, a través de juegos, propuestas y dinámicas teatrales.

El taller 'Us and Them' del creador canadiense David Diamond, se hará del 6 al 8 de septiembre, el cual va dirigido a artistas, personas del ámbito de la educación, asociaciones y colectivos sociales y culturales y a cualquier persona interesada o que entienda que necesitamos una nueva forma de vernos a nosotros mismos y al otro. Tres días en los que se trabajará en el terreno del cambio social constructivo.

Y por último, los estudios de formación profesional de arte dramático, donde las pruebas de acceso serán del 11 al 13 de septiembre, que consistirán en mostrar uno de los monólogos que se proponen cada año (se pueden descargar desde la página web de la escuela), y una propuesta personal y libre relacionada con cualquier disciplina artísica.

Solamente serán aceptados 15 personas y empezarán las clases el próximo 30 de septiembre, los cuales podrán disfrutar de contenidos como interpretación, voz, cuerpo y teoría.