Prisión para el acusado de acuchillar en el cuello a un peatón en el centro de Valencia

El joven de 22 años detenido esta semana por supuestamente acuchillar en el cuello a un desconocido en el centro de Valencia ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Aunque en principio no estaba previsto que el detenido pasara este jueves a disposición del juez, finalmente fue trasladado a las dependencias judiciales y se ha decretado su ingreso en prisión. El arrestado no tenía antecedentes policiales aunque no se ha concretado si pudo sufrir alguna alteración psíquica en el momento de la agresión.

La detención se produjo el miércoles por la tarde por parte de agentes de la Policía Nacional, gracias a la colaboración ciudadana. El joven presuntamente acuchilló en el cuello a un peatón con el que no tenía relación, que iba caminando en el cruce entre las calles Guillem de Castro y Ángel Guimerá, en las inmediaciones de la propia Jefatura Superior de Policía.

La víctima, de 52 años y nacionalidad española, resultó herida con lesiones de gravedad aunque actualmente se encuentra estable en el hospital al que fue trasladado.

Sobre las 16.30 horas, la Policía recibió un aviso del apuñalamiento a una persona que iba caminando por la calle y a la que otra, con la que no guardaba relación, le había agredido y se había marchado del lugar.

Testigos de los hechos proporcionaron a los agentes detalles del agresor, que fue localizado rápidamente por las inmediaciones. El joven tiró el cuchillo al suelo y siguió andando por la acera en dirección al viejo cauce del Túria.

La víctima pidió auxilio y fue asistida en primer lugar por una empleada de un establecimiento cercano que le taponó la herida. Según la Jefatura Superior de Policía, mientras unos agentes buscaban al presunto autor de los hechos, lo localizaban y recuperaron el arma utilizada, otro indicativo Zeta se quedó con el herido prestándole ayuda hasta la llegada de los servicios sanitarios.