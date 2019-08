Bajar las tasas universitarias, uno de los objetivos de Maru Díaz

Bajar las tasas universitarias, publicar un calendario de ayudas para los investigadores y cambiar el sistema de financiación de la Universidad de Zaragoza. Son los 3 principales objetivos de la nueva consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, que ha pasado por los micrófonos de la SER Aragón.

Entre sus primeros compromisos, dar estabilidad a la investigación en Aragón. Por eso, su equipo ya está trabajando en un calendario de ayudas para que los investigadores sepan cuándo se publicarán las ayudas a las que poder presentarse.

Además, la nueva consejera también mira hacia la Universidad de Zaragoza. Para los alumnos, apuesta en una rebaja de tasas para el curso 2020-2021. "Quizá pagar unas tasas de grado no es tan dificultoso pero que con el grado 1 no puedes salir al mercado laboral y necesitas un master, y son muy caros". Además, "las segundas matrículas son muy caras y tenemos que afrontar una bajada de tasas, porque si la administración quiere recaudar, tiene otras vías" y "no es justo que sea un mecanismo de recaudación".

Para la propia institución, trabaja en un cambio de modelo en la financiación del campus, "porque, hasta ahora, no cubría todo el coste del personal tanto investigador como docente; eso no puede ser". Por eso, "hay que darle una reflexión y poner en marcha otro contrato - programa que se encamine y que ande hacia la posibilidad de que todos los contratos, todo el gasto del personal que da las clases y que investiga se pueda sufragar directamente".

Maru Díaz es la consejera de Podemos en el ejecutivo cuatripartito de Javier Lambán. Un gobierno a 4 que tiene 4 años complicados por delante pero al que la coyuntura obliga: se han terminado -dice- las mayorías absolutas y los partidos "estamos obligados a entendernos".

Y mensaje a la oposición: "es llamativo que ya intenten reventar un gobierno recién constituido". Porque ya han preguntado cómo se pondrán de acuerdo en asuntos en los que Podemos está tan alejado del Partido Aragonés o incluso del Partido Socialista: el impuesto de Sucesiones.

Ante eso, Maru Díaz señala que "la derecha tiene su derecho a hacer oposición como considere y si cree que esa es la forma en la que sirve a los aragoneses, yo creo que no es la correcta" y "desde el gobierno tendremos que demostrar madurez y altura de miras para no caer en esas trampas, tener el horizonte claro y mejorar la vida de la gente, poner en marcha las 132 medidas y aprobar un presupuesto, que es lo que nos toca".

En la pasada legisltura, el PSOE consiguió aprobar una reforma del impuesto de sucesiones con PP, Ciudadanos y el PAR. Maru Díaz reconoce, en muchos asuntos, las diferencias entre el PAR y Podemos son muy amplias, pero eso fue en el pasado mandato: ahora la situación es otra... y el partido de Aliaga no es el del plan de depuración. La voluntad de entendimiento entre los cuatro partidos ha llevado este acuerdo, aunque los próximos 4 años, reconoce, serán difíciles.

Además, de la consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Podemos tiene dos direcciones generales de Medio Ambiente en el departamento de Joaquín Olona, además del Instituto Aragonés de la Mujer. El nombramiento de estos nuevos cargos será en el consejo de gobierno del próximo 29 de agosto.