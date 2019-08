La comida no se tira

La Organización de Naciones Unidas ha hecho un nuevo llamamiento. Exigen cambiar inmediatamente la forma en que administramos la tierra y producimos alimentos para detener la crisis climática. En Aragón, gracias a campañas de concienciación promovidas por el Gobierno autonómico, este año, ha reducido un 12% estos desperdicios, pasando de los 165 a los 147 kilos por persona.

Para salvar estos alimentos nacen aplicaciones como 'Nice To Eat You', encantado de comerte en castellano y 'Too Good To Go', que significa perfecto para llevar y que ya funcionan en Zaragoza con el objetivo de acabar con el mal uso de la comida.

Se calcula que uno de cada tres alimentos próximos a su caducidad acaban en la basura. Además, cuando la comida se tira, genera residuos que contaminan el medio. Además, cerca de 135.000 personas se sitúa bajo el umbral de pobreza en Aragón y podrían alimentarse con esta comida.

Entonces, ¿Por qué no salvar estos alimentos? Esta es la pregunta que se hicieron los creadores 'Nice To Eat You' que está coordinado por 3 emprendedores de Zaragoza y Madrid y de 'Too Good To Go".



¿Cómo funcionan estas aplicaciones?

Gabriel, uno de los responsables de 'Nice To Eat You' explica que es "muy sencillo" porque se trata de una "web-app" en la que "tú eliges la oferta que más te interese, la reservas a través de la aplicación y lo único que tienes que hacer es ir a recoger el pedido en el horario que el comercio ha establecido". En octubre, lanzarán unos "lotes solidarios" para llegar a las familias "más vulnerables" y que puedan alimentarse con estos "alimentos en perfecto estado".

El mismo objetivo tienen los creadores de 'Too Good To Go', una aplicación que ya funciona en 11 paises y que surge cuando unos jóvenes vieron en un evento que la comida que sobraba la tiraban directamente al contenedor. Carlos, responsable de prensa de la plataforma, asegura que "no comprobaron el estado de una comida que ni se había tocado" y que "podía comerse en otro momento".

Comercios que se unen al movimiento 'Cero Desperdicios'

Zaragoza ha dicho basta y cada vez son más los comercios que se unen a la lucha por el 'Cero Desperdicios'. Sin embargo, algunas tiendas ya nacieron con la idea de "aprovechar el excedente y concienciar a los clientes" de la importancia de no tirar la comida. Es caso de Bio Bio, donde José Miguel, su fundador, y su familia siempre aprovechan "lo que nadie quiere".

Los consumidores opinan que "merece la pena" porque "pagas menos de lo que realmente recibes". El único inconveniente, dicen, es que "el horario de recogida es muy tarde".

Dar una salida a los alimentos que van directos al contenedor en lugar de al plato es posible gracias al movimiento 'Cero Desperdicios' que promueven estas plataformas.