Víctor Fernández: "Estamos a un nivel suficiente para ganar"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, habló en la previa del primer partido de Liga ante el Tenerife y señaló que "es el momento de la realidad, y esa realidad la marca el terreno de juego, que es donde tenemos que demostrar lo mejor de nosotros mismos".

Acerca de las semanas de pretemporada, el técnico apuntó que "el balance es que son partidos que te sirven para compenetrar y encontrar un buen tono físico, para desarrollar y madurar la idea futbolística que quieres luego utilizar durante la competición que es lo más importante". Fernández ha insistido en que "no ha habido percances realmente importantes en cuanto a accidentes. Todo el mundo está sano excepto Zapater y, en ese sentido, ha sido positivo pero no voy a valorar los resultados porque no sirven para nada".

Consciente de que se trata del primer partido de Liga, dentro del vestuario se ven con opciones reales de lograr el triunfo ante un Tenerife que propone lo mismo que los blanquillos: "No estamos al mejor nivel pero sí estamos a un nivel suficiente para ganar frente a un rival que técnicamente va a ser importante en la categoría, son todos de técnica alta de juego combinativo y presión alta por eso se dan todos los ingredientes para que se de un buen partido. Nosotros también iremos a una presión alta y a ir a por el partido entonces vamos a ver en qué momento nos encontramos en esta primera jornada".

Una plantilla sin cerrar

En cuanto a la confección de la nueva plantilla para la temporada 2019/2020, el preparador técnico alabó la manera de trabajar de la dirección deportiva diciendo que "ha habido mucha coherencia y sentido común a la hora de hacer la plantilla. Se ha buscado más fortaleza física y presencia hacia atrás y verticalidad hacia arriba. Diría que se ha logrado una combinación de experiencia y juventud".

Aunque no descarta alguna incorporación hasta el día 2 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes: "La plantilla no está cerrada pero estoy muy contento con lo que tengo. Hemos cambiado mucho la estructura del equipo; creo que se han hecho bien las cosas y es el momento de demostrarlas, dentro de nuestra posibilidades".

Kagawa

Por último, el entrenador habló de las cualidades de Shinji Kagawa y lo que espera del jugador procedente del Borussia Dortmund: "Es un chico que juega de medio campo hacia arriba. Lo mejor es su capacidad para asociarse, es un jugador creativo y de último pase y que puede pisar el área llegando desde atrás y eso es lo que le vamos a pedir y a exigir porque para eso lo hemos fichado, que venga a sumar".