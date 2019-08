Javi Fernández presenta el nuevo modelo celeste

El director general del Club Deportivo El Ejido, Javi Fernández, reflejaba este miércoles en la Radio Web Celeste (RWC) que las expectativas ante la próxima temporada, “son tirar del carro con los de siempre, ir hacia adelante. Pierre Mevynos dejó en una situación muy compleja, lo hemos pasado bastante mal pero hemos luchado y nos hemos estabilizado. En cuanto al primer equipo, vamos con cuenta gotas pero haciendo algo bueno y hay que reconocer el esfuerzo de esta directiva con Vicente Puertas y Juan Medina por haber peleado mucho para estar aquí”.

Al respecto del organigrama deportivo reflejaba que, “yo sigo siendo director general, y gestionando lo deportivo. José Antonio Indalecio está conmigo en la secretaría técnica, va a pasar a ser el director de cantera y habrá dos coordinadores más uno para fútbol 11 y otro para fútbol 7. Miguel Brugarolas coordinará el fútbol sala, mientras que David Plaza el femenino y Nacho la sección femenina de futsal. Esa es la estructura, y ahora mismo no necesitamos un director deportivo y esperamos que esta plantilla nos de muchas alegrías”.

En relación al proyecto deportivo en Tercera División para el campeonato que se inicia el día 25, recordaba que, “que el equipo entrene por la mañana le hace ser profesional, y por tanto no nos podemos quedar sólo con permanecer. Jugar los play off y ascender es muy difícil, pero este club tiene que intentar aspirar a lo máximo, vamos a luchar y a pelear por conseguirlo. No podemos decir que por hacer un equipo que quiera jugar los play off vaya a ascender, porque en el fútbol 2+2 no son 4. Si es verdad, que entrenando por las mañanas y siendo profesional tienes más opciones de optar a puestos de privilegio que no. Nosotros tenemos que pelear por estar en esos puestos, pero no podemos decir si o si que vamos a ascender o jugar play off porque luego hay muchos factores en el fútbol que no podemos controlar como terrenos de juego, lesiones. Ni los grandes equipos pueden asegurarlo”.

Considera que no sigue ningún jugador de la pasada temporada, “porque era necesario un cambio de ciclo. Se ha producido una renovación total de la plantilla, sólo siguen algunos profesionales del cuerpo técnico como Toni Moreno o Javi Suárez, y ya veremos si es una decisión acertada o no. El tiempo lo dirá. Es lo que hemos creído”.

En cuanto al entrenador David Cabello comentó que, ” yo creo que vamos a disfrutar del juego, tanto aquí como lejos de El Ejido aunque luego los resultados pueden salir o no. La propuesta es muy clara, aunque la posesión no te asegura ganar un partido. Estamos teniendo el balón, y a partir de ahí se trata de crecer. La Tercera División es muy difícil, y en algún campo como Porcuna nos vamos a encontrar con 3.000 o 4.000 seguidores que ya quisiéramos tener nosotros. Nos preguntamos que tenemos que hacer para que ocurra aquí en El Ejido”.

En cuanto a la plantilla aseguró que tendrá, “19 jugadores en las próximas horas. Habrá alguna cesión y al final habrá 21 jugadores en el primer equipo. Está siendo difícil, por la situación y porque han sido meses muy duros con problemas de impagos. Lo estamos sacando adelante, aunque sabemos que nos va a costar porque yo no le he pasado nada bien, bastante mal porque no era nada fácil estabilizar esta situación, estaba muy complicado y yo puedo asegurar que me he dejado la piel. Estamos al día con Hacienda, Seguridad Social, AFE, RFEF, que son estamentos muy importantes, pero también debemos a proveedores, personas del club y hay que pagar aunque se necesiten meses. Aquí estoy para dar la cara, porque además de mi locura es mi pasión, y estoy para defender los intereses del CD El Ejido”.

De posibles empresarios interesados en la entidad celeste resaltó que, “de momento son sólo rumores. Cierto es que ha habido reuniones con empresarios de El Ejido para ayudarnos, con el Ayuntamiento que también nos ayudan y lo están haciendo y estamos súper agradecidos. De momento esto es a pulmón y en la calle, y todos los días. Vamos a ver si con estas diferentes iniciativas dan resultado, y podemos conseguir los ingresos que nos lleven a cumplir con lo que hay detrás y lo de esta campaña por delante”.

Ante la campaña de abonos y de la afición en particular comentó que, ” se animen a ver al equipo, que nos den una oportunidad aunque sabemos que es complicado después de perder la categoría en Segunda B. Van a disfrutar, estoy seguro y que los jugadores se van a dejar todo por la camiseta, el alma. Tenemos que estar con nuestros jugadores, tener ilusión porque lo van a pasar bien. Los precios de los abonos son asequibles, e intentar llevar el celeste lo más alto posible”.