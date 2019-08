"La mayor parte de las jóvenes no denuncia las agresiones en cita"

Un 80 por ciento de las agresiones que se producen entre jóvenes lo son en cita y en la mayor parte las víctimas no denuncian porque creen que, al ser entre conocidos, no van a ser acompañadas por la administración. Para luchar contra esto, el Gobierno Regional está desarrollando, por cuarto año, la campaña 'Sin un sí es un no'. En la provincia se llegará hasta una decena de localidades.

La campaña que se lleva a cabo a través de su difusión, principalmente a través de las redes sociales, para llegar al mayor número posible de jóvenes, y con la realización de talleres a cargo de la asociación Opañel en los que actúa para empoderar a las jóvenes -y que ante una agresión denuncien- y también sobre los ellos incidiendo en las nuevas masculinidades.

La campaña que se está desarrollando coincidiendo con las fiestas patronales, ya ha pasado por Calzada, Chillón o Terrinches. El próximo 23 de agosto se llevará a cabo en Almagro y seguirá en Campo de Criptana, Daimiel, Puertollano, Valdepeñas y Malagón.

La delegada de Igualdad en la provincia de Ciudad real, Manoli Nieto, ha insistido en la Cadena SER en la importancia de trabajar por la erradicación de las agresiones contra la mujer en estas fechas, pero recordaba que no se baja la guardia durante el resto del año.

Durante el pasado año en la red de centros de la mujer en la provincia se atendió a casi 6.500 mujeres.

Manoli Nieto, concejala en el ayuntamiento de Ciudad Real durante el pasado mandato, asumió el pasado 25 de julio el nombramiento de Delegada Provincial de Igualdad. En la SER ha destacado el reto de desarrollar su trabajo en un gobierno pionero en esta materia.

AUDIO | Aquí puedes escuchar la entrevista en Hoy por Hoy Ciudad Real y provincia: