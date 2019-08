Víctor: "Sigo teniendo ilusión de cerrar una plantilla competitiva"

Micros y miradas puestas en las declaraciones de un Víctor Sánchez del Amo que no hablaba desde hace semanas. Tocaba afrontar la previa del comienzo liguero con toda la situación de incógnitas sobre la mesa. Qué pasa con las salidas, cómo y con quién llega el equipo a Santander, qué fichajes están pendientes de confirmarse. Mucho que aclarar.

Confirmaba, en primer lugar, que hay dos jugadores pendientes de inscribirse (Okazaki y Cifu, por razones de su renovación). Irán 21 convocados para "protegernos y hacer una lista de 18", dijo el madrileño, que se mantiene en actitud positiva. "La incertidumbre nos ha hecho trabajar en unas circunstancias difíciles. Pero no vamos a poner excusas y competiremos con todo lo que tenemos".

Fichajes y salida de Ontiveros

"No se me pasa por a cabeza que el club no haga los deberes [...] Sigo teniendo la máxima ilusión en que vamos a cerrar una plantilla ajustada al límite salarial y lo más competitiva posible". Nada de pistas sobre los fichajes. "No puedo revelar ninguna información sobre posibles operaciones si el club no las hace oficiales. Nosotros como cuerpo técnico siempre vamos a estar alineados a lo que diga el club, que con las incorporaciones es él quien debe hacerlo oficial".

Sí fue claro con el tema Ontiveros, ausente en la lista, de quien se despidió en plena rueda de prensa asegurando que su salida está "a punto de cerrarse". "A Onti le deseamos lo mejor en su nuevo proyecto, estamos pendientes de su salida".

Racing de Santander

“Un equipo pletórico en cuanto a confianza e ilusiones, el factor anímico genera mucha confianza y tiene una dinámica de juego muy positiva. Un equipo muy valiente, que se nota que viene con un trabajo de continuidad con el cuerpo técnico, eso da seguridad en su estilo de juego que se palpa. Estamos seguros de que vamos a encontrar un primer partido de la máxima dificultad por lo anímico y por la capacidad táctica del equipo de Iván Ania”.

Los objetivos del Málaga para esta temporada han cambiado con respecto a la siguiente. Ya no se quiere mencionar la palabra ascenso. Víctor también la evita. "¿Objetivos? Ganar cada partido. Los de largo plazo los marca el club y la propiedad", sentenció.