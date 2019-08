Se acabó la espera. La temporada 2019-2020 comienza este domingo para el Numancia a las 18.00 en Los Pajaritos frente al Alcorcón. Un duelo entre los dos equipos más veteranos de la categoría, en cuanto a campañas consecutivas en la misma se refiere, con 11 y 10 respectivamente. Será el estreno de Luis Carrión al frente del banquillo soriano y el técnico lo tiene claro: “Venimos trabajando más de un mes para que el domingo empiece lo bueno de verdad. Hemos trabajado fuerte. Cuando llevas tanto tiempo de pretemporada tienes ganas de empezar”, ha reconocido en rueda de prensa.

NUMANCIA, EN CHINO El primer equipo rojillo llevará el nombre de Numancia en el frontal de la camiseta con caracteres chinos. Ante la ausencia por el momento de un patrocinador principal en el frontal de la equipación de esta temporada 19-20, el Club ha decidido ocupar ese espacio tan relevante con la promoción de la palabra Numancia en chino, poniendo así en valor el nombre del club, de la ciudad milenaria símbolo de resistencia y corazón y de su historia, haciéndolo en un idioma que hablan más de 1.100 millones de personas en el mundo. La iniciativa supone un paso más en el fomento y desarrollo de la estrategia internacional de la marca Numancia en el territorio asiático. Esta acción tiene carácter eventual, a la expectativa de poder vestir el frontal de la camiseta con un patrocinador importante.

Carrión ha dejado claro durante la temporada que su idea es que este Numancia lo dé todo sobre el verde. En el debut, para empezar. “Quiero ver un equipo intenso, con personalidad, que quiera el balón, que lleve el partido a donde más le interese. Me gustaría que este domingo y todas las jornadas pase en el campo lo que nosotros queramos que pase. No siempre ocurrirá así y también hay que estar preparados. Pero quiero un equipo valiente y que sepa lo que se juega”

Son tres las bajas que tiene para recibir al Alcorcón, las consabidas desde hace días. “Calero, por sanción, por su expulsión por doble amarilla en la última jornada, y Néstor y Admonio, por lesión. Néstor se someterá el miércoles a una pequeña artroscopia para mejorar su rodilla izquierda”. Sobre si Sola, recién fichado procedente de la Real Sociedad, puede contar con minuto o incluso salir de inicio, el técnico reconoce que los entrenamientos realizados por el zaguero han sido “buenos” y que no descarta alinearlo. En cuanto al once, “tengo varias ideas, pero aún no he decidido nada. Tampoco lo diría para no dar pistas al rival”.

Y sobre el adversario de turno, el Alcorcón que ha realizado 14 incorporaciones este verano, apunta haberlo estudiado bien. “Le he visto casi todos los partidos de pretemporada y espero un Alcorcón dinámico, con bandas muy rápidas, con cosas diferentes en la delantera, con la llegada de Dani Romera. Es un buen equipo de Segunda, complicado como todos”.