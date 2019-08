El Alavés levanta el telón liguero recibiendo al Levante en Mendizorroza

El Alavés de Asier Garitano está preparado para comenzar la temporada el domingo ante el Levante. “Las ideas están claras. Hemos ido alternando jugadores y salvo el contratiempo de Laguardia la pretemporada ha ido con normalidad. Lo de Ximo ha sido un inconveniente de última hora pero no parece importante”, aseguró el técnico.

Empieza el baile y se debuta en Mendizorroza. “El Levante es un buen equipo. Hay que centrarse partido a partido. Ahora sólo me preocupa el rival de este domingo, no el de la semana que viene que también es en casa. Han mantenido el bloque del año pasado. Han hecho buenas incorporaciones y los mecanismos los tienen adquiridos de la temporada pasada. Tienen gol que es lo más importante en el fútbol. Además mantienen al mismo entrenador y eso es importante. Me gustaría que seamos solventes en las dos áreas”, añadió.

Twumasi está en Turquía y sólo falta que pase el reconocimiento médico y que firme para oficializar su cesión al Gaziantespor. Había negociado con Bursaspor pero su destino está a 80 kms de Siria. Seguro que hay más movimientos en los próximos días. “Hay que estar al tanto del mercado pero no me gusta que todavía esté abierto. Pero hay que acostumbrarse”, reflexionó Garitano en la previa.

También salió a colación el asunto de Verdon, que ayer salió en libertad con cargos por una presunta agresión contra su pareja. “Condenamos las situaciones de violencia de género y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a lo que diga el juez”, concluyó remitiéndose también a la nota pública emitida por el club albiazul ayer mismo.

-DÍA Y HORA: Domingo 18 de agosto a las 17 h.

-ESTADIO: Mendizorroza de Vitoria.

-TELEVISIÓN: Bein LaLiga.

-ÁRBITRO: Soto Grado (colegio riojano) con González Fuertes (colegio asturiano) al frente del VAR.