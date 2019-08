Pésimo estreno del Elche que cae 0-2 en casa ante un buen Fuenlabrada

El Elche C.F. le dio un buen disgusto a su afición en el estreno de la Liga 2019-2020. Los 9.128 aficionados que acudieron al Martínez Valero despidieron a su equipo con una sonora pitada tras perder 0-2 ante el C.F. Fuenlabrada que se estrenó a lo grande en Segunda División.

Un penalti de Dani Calvo a Randy Nteka en el minuto 28 permitió al ex del Elche Hugo Fraile poner el 0-1 y pasar a la historia como el primer goleador del conjunto fuenlabreño en el fútbol profesional. Un penalti que nació en una jugada en la que el asistente levantó la bandera por posible fuera de juego, pero el árbitro vasco González Esteban desautorizó a su juez de línea y en la siguiente acción llegó el 0-1. El VAR, que ha llegado también a Segunda, ratificó la decisión del colegiado.

Antes del descanso el central David Prieto firmaba el 0-2 tras rematar a placer un centro preciso de José Fran. Un resultado que sería definitivo y que hizo justicia por la intensidad, el rigor táctico del equipo dirigido por Mere y su perfecta adaptación a un terreno de juego infame. El césped no aguantó los 90 minutos y se levantó en muchas zonas del campo.

El técnico del Elche, Pacheta, asumió la responsabilidad de la derrota y felicitó al Fuenlabrada por su victoria, pero explicó que "hoy no hemos podido practicar nuestro modelo de juego. Era imposible hacer las transiciones con movilidad de balón, aunque no voy a eludir responsabilidades, pero no había manera de hacer dos controles. A pesar de todo, analizaremos con detalle el encuentro".

Pacheta admitió que "me duele mucho esta derrota porque tenemos muy buena sintonía con nuestra gente. No creo que este tropiezo afecte a la campaña de abonos. Yo animo a la gente a que acudan al Martínez Valero porque esta temporada verán un buen equipo. Quiero dar las gracias a los más de once mil abonados que ya tenemos y a los nueve mil que han estado en este primer partido. Ahora toca ir a ganar en Alcorcón e insisto en enviar un mensaje de optimismo a la afición".