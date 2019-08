Los vecinos critican que la Ley de Carmena para eliminar los pisos turísticos "no ha servido de nada"

El nuevo equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que afrontar el problema de los apartamentos turísticos, que suscitan polémica especialmente en la capital, por el aumento de precios del alquiler. Han pasado casi cinco meses desde que el Ayuntamiento de Madrid aprobara la Ley de Hospedaje, que sobre el papel iba a eliminar casi la totalidad de los apartamentos turisticos, pero que en la práctica ha dejado las cosas prácticamente igual.

Los vecinos del centro de la capital denuncian las molestias que les ocasionan estos pisos: "nosotros tenemos uno en nuestro edificio y fatal, muy mal", lamenta una vecina. "Ya no hay vida de barrio porque todas las personas mayores se han ido a vivir a otro sitio", confiesa un vecino de la Calle del Pez.

Los precios del alquiler se han disparado un 50% en los últimos seis años, coincidiendo con el auge de los pisos turísticos. Para Chema González, director de la patronal de apartamentos turísticos de Madrid (ASOTUR), esa no es la principal razón. "No negamos que sea un factor, lo que negamos es que sea uno de los factores principales", afirma González, que acusa al anterior equipo de Gobierno de Manuela Carmena de aprobar una normativa sobre materias de las que no tenía competencias: "los requisitos que empezaron a exigir eran imposibles de cumplir". Requisitos como, por ejemplo, tener una entrada propia a la del resto de vecinos del edificio.

Para González, el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid "tiene las ideas más claras" y espera que la nueva normativa que apruebe les facilite las cosas. "Durante el mandato de Carmena ha habido incertidumbre en el sector", lamenta. También recuerda las "pérdidas económicas importantes" que supone esta normativa, aún en vigor: "esperemos que el nuevo Ayuntamiento vuelva a generar condiciones jurídicas y sociales para poder efectuar esta actividad como cualquier otra actividad", confiesa.

Por otra parte, la plataforma Stop Pisos Turísticos lamenta que el Ayuntamiento "tanto el nuevo como el antiguo" no haya hecho nada por cerrar los pisos turísticos. Leticia García, portavoz de esta plataforma, pide que se cumpla la normativa y, además, el Plan Urbanístico del año 1997 en el que "se establece que el hospedaje tenga acceso independiente" en los edificios. Lamenta que no se llegue hasta el final con los expedientes que abre el Consistorio a pisos turísticos ilegales: "siguen con el negocio", confiesa.

Piden al nuevo alcalde que cumpla con la normativa. "A los inquilinos les echan de los edificios y los propietarios que quedan están abandonados", lamenta. Pide que se aplique la ley de propiedad horizontal, la ley de seguridad ciudadana y el Plan de Urbanismo de Madrid.

Normativa insuficiente

Desde el Ayuntamiento, por su parte, indican que el plan que aprobó el anterior Gobierno de Manuela Carmena "se ha mostrado insuficiente para los fines que se creó". Indican que hay 550 expedientes de cese de actividad, de los que aproximadamente 460 han sido recurridos y por eso "a día de hoy no se ha podido hacer efectivo ningún cese". Confirman que el nuevo Gobierno municipal "trabaja en una nueva batería de medidas para regular las Viviendas de Uso Turístico".