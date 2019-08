El PP de Carrión de los Condes pide una solución para la fuga de agua de la calle Monte Argel

“La callada por respuesta” es la postura de la alcaldía de Carrión ante una queja de los vecinos de la C/ Monte Argel de hace más de un mes, a consecuencia de una fuga de agua del abastecimiento que está inundando arquetas donde pasan tendido eléctrico, según expresa el PP de la localidad carrionesa en un comunicado. Las fotos son significativas, según el grupo en la oposición, "dado que las arquetas están llenas de agua limpia y el Ayuntamiento no ofrece una solución debido a que la empresa concesionaria del agua no dispone de medios adecuados para localizar la fuga y repararla, las consecuencias es que se está desperdiciando agua corriente, el agua está perjudicando a las viviendas de la calle y puede ser peligroso al encontrarse cables de alumbrado, la humedad está aflorando a la superficie, se puede ver en el pavimento".

"La queja fue trasladada en ruegos y preguntas en el pleno celebrado el pasado 29 de julio por el Partido Popular, la respuesta fue “siguiente pregunta”. El grupo del gobierno del Ayuntamiento de Carrión, se negó a contestar que medidas urgentes iban a tomar, negándose a informar también sobre la situación de la empresa concesionaria que lleva la gestión del agua", afirman los populares en un comunicado difundido en las últimas horas.

El PP insiste que hay irregularidades en la gestión del agua, dado que el consistorio ha tenido que asumir directamente el cobro de los recibos ante la incapacidad de hacerlo la empresa concesionaria (SACONSA), se está facturando con retraso, actualmente hay un retraso de más de ocho meses, los últimos recibos que se han facturado son los cuarto trimestre de 2018.

El PP "denuncia el ocultismo que está teniendo el alcalde sobre esta irregularidad, PP ha pedido hace casi dos meses y en el último pleno que se le informe del coste de asumir el cobro de los recibos directamente el ayuntamiento y por qué no se informó debidamente al pleno de la toma de esta decisión y pide que se abra un expediente sancionador a la empresa por incumplimiento del pliego de condiciones. Hay falta de trasparencia del equipo de gobierno en este asunto, se está ocultando la verdad y no sabemos realmente el motivo", según términos textuales del comunicado.