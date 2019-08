El médico Gregorio Laguna inaugura Cuéllar Mudéjar con un pregón cargado de humor, rimas e historia

Ataviado cual médico en la Edad Media, el cirujano cardiólogo y cuellarano Gregorio Laguna fue el encargado de invitar a sus convecinos y visitantes a viajar a las tres culturas que marcaron el pasado de Cuéllar: judía, musulmana y cristiana. Tras el nombramiento de Alférez Mayor a cargo del alcalde Carlos Fraile, Laguna comenzó un pregón marcado por el humor y las rimas repasando la historia de la medicina desde un punto de vista muy pintoresco. Se acordó de nombres tan importantes como Hipócrates y Galeno que marcaron el inicio de la medicina, también se refirió a épocas en las que la medicina se basaba en supersticiones y en la ayuda divina y se acudía a plantas para curar lo incurable.

También tuvo palabras para los judíos que fueron un importante avance en la medicina. Hizo referencia a “la teoría de los cuatro humores corporales hicieron el arte de sanar durante tiempos inmemoriales (…) aunque al final todo lo curaban con sanguijuelas y sangrías”. No faltó la referencia al juramento Hipocrático que aún hoy siguen realizando los médicos y recordó las operaciones de la época entre las cataratas, las amputaciones en el peor de los casos. No faltó la referencia al trabajo con las manos que tienen en común los artesanos y los cirujanos cada uno en su ámbito y algunos remedios caseros que llegaron a América y que aún hoy se conservan en nuestros días para otros placeres más mundanos. Recordó a Cristóbal Colon y cómo para combatir el déficit de vitamina C ofrecía a su tripulación zumo de limón. Ante el rechazo de muchos por su sabor, les invitó a mezclarlo con ron para construir el antepasado del ‘cubalibre’

Laguna quiso destacar el patrimonio medieval cuellarano invitando a sus vecinos a disfrutar de la naturaleza en el Parque de la Huerta del Duque y de las estrellas que se pueden contemplar desde los balcones de la muralla. Para terminar instó a los paisanos y forasteros “a impregnarse del mundo del medievo, disfruten ustedes de los monumentos, el ambiente, la artesanía, el jolgorio y el amor de esta villa que siempre llevará mi corazón”, lo que desató los aplausos de sus convecinos.

El cortejo que precedió al pregón partió del castillo de los Duques de Alburquerque con la comitiva en la que estaba presente el propio pregonero, parte del equipo de gobierno y la corregidora y las damas de las próximas fiestas que llegaron al Parque de la Huerta del Duque en calesa. Cientos de vecinos participaron en las actividades de la primera jornada de feria que tampoco quisieron perderse otros representantes políticos de distintos partidos y autoridades. La jornada de hoy continúa con exhibiciones de cetrería, talleres para niños, música tradicional y pasacalles con Apatazanca, combates cuerpo a cuerpo y la actuación de Turdión y Los Ministriles.