El cansancio y los nervios acumulados por la semana atípica traicionaron al Valencia en el regreso de la Liga a Mestalla. El murciélago no supo sacar provecho de las dos principales virtudes que le hicieron campeón de Copa no hace ni tres meses: contragolpe y oficio. Perdonó ocasiones de todos los colores en la segunda parte -incluido un penalti que Gameiro envió a La Alameda- y no entendió cómo jugar el partido en los últimos cuatro minutos del tiempo de descuento. Dos graves pecados que provocaron la pérdida de los dos primeros puntos de la temporada.

Hasta la accidentada acción de Coquelin -el mejor de los 22- en la pena máxima que llegó sobre la campana, el equipo que dirige Marcelino García Toral fue claramente superior. Tras un primer acto de pocas llegadas y mucho respeto, el 1-0 con el que Kevin Gameiro puso por delante al murciélago fue el presagio de un cúmulo de llegadas que debieron haber supuesto el 2-0. Un remate de Guedes, otro tiro de Rodrigo al palo, el mencionado penalti provocado por Cheryshev (cada vez más cerca del portugués en prestaciones)...

La falta de contundencia en campo propio y un error de concentración de uno de los futbolistas con más oficio sobre el terreno de juego concedió a Oyarzábal la ocasión de empatar superado el octavo minuto del tiempo de descuento. Engañó a Cillessen para disgusto de Mestalla. El Valencia mereció más en su regreso a la Liga. Cabeza arriba y a aprender de los errores. No está el panorama para (más) lamentaciones.