Pedro Emanuel: "Fue un debut maravilloso"

“Fue maravilloso”. Así definía Pedro Emanuel su estreno como técnico del Almería. Una victoria contundente contra el Albacete para levantar el telón de la temporada en el Mediterráneo. El portugués vivía sus primeros minutos en la Liga Española y su equipo respondió de forma brillante. En su análisis tras el triunfo, el preparador rojiblanco se dirigió en primer lugar al público, y es que se notaba en el ambiente que algo está cambiando en el Almería desde la llegada de Turki Al-Sheikh. Magnífico rendimiento a nivel individual y colectivo que se vio reflejado en el marcador: “Un debut que me encantó. La afición disfrutó y le doy las gracias por el apoyo. Mostramos lo que todo el mundo quiere ver, y es voluntad y ganas de vencer. Llevamos poco tiempo y asimilaron los conceptos de equipo fuerte, humilde y muy trabajador”.

Balance

Once jugadores que continúan de la pasada temporada en la alineación titular de Pedro Emanuel. Una apuesta que salió bien, y es que el Albacete no llegó a acercarse ni disparar con peligro en noventa minutos: “Solo puedo decir cosas buenas del equipo, pero solo estamos empezando y el camino es largo. La primera impresión para el aficionado es positiva por la gran ilusión que ha despertado esta plantilla”. En su nueva casa, Pedro Emanuel siente a la afición muy cerca. Es el primer paso en una Liga que no ofrece descanso ni respiro, pero siempre es mejor pisar con el pie derecho en tu hogar: “Entré al Estadio y vi a una afición que se entregó a nosotros. También la gente supo dar tranquilidad al jugador y todo salió según habíamos trabajado”. Dio un aviso a los fichajes, cuyo nivel debe subir para retirar de la alineación a los elegidos contra el Albacete. Un puesto de titular ya se paga caro: “Los once que jugaron me demostraron tener calidad, aunque nadie tiene el sitio asegurado. Vamos a tener un Almería competitivo”.