Anquela sobre Santos: "Mientras esté aquí, lo voy a usar y no hay más"

Juan Antonio Albacete Anquela, entrenador del Deportivo, se ha referido este domingo a la situación del internacional venezolano Christian Santos, que marcó el tercer gol del equipo ante el Oviedo (3-2) en la jornada inaugural de LaLiga SmartBank y podría salir en el mercado invernal, a tenor de las palabras del técnico.

"No sabemos qué va a pasar. Hasta el día 2 esto está abierto y cada día va cambiando la situación. Mientras esté aquí, lo voy a usar y no hay más comentarios sobre este tema", indicó el preparador deportivista, que no arrojó demasiada luz sobre la situación del punta.

El equipo coruñés estuvo a punto de dejar escapar una renta de dos goles, pero el venezolano le dio el triunfo en los últimos minutos.

"Ha sido un partido competido. Nosotros ya lo sabíamos, porque como este nos vamos a encontrar todos, un rival que, cuando parecía que podíamos sentenciar, se ha venido arriba, ha empatado y, cuando estábamos con la soga al cuello, hemos tenido la fortuna de meter el tercero y es muy importante para nosotros empezar ganando", sostuvo.

Para él era un partido especial por su pasado en el Oviedo, al que entrenó hasta las últimas jornadas de la temporada pasada.

"Estaba bastante más nervioso que en otros partidos. Siempre estoy con el hormigueo en el estómago y hoy lo tenía más. Ya sabemos cómo funciona, son muchos los equipos en que he estado, pero ninguno como el Oviedo, de lo más grande que he hecho en mi carrera", reconoció.