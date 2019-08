Un 30% menos de contrataciones es la cifra aproximada que dan los productores musicales aragoneses tras la crisis. El verano es su principal fuente de ingresos, sin embargo, dicen, la cantidad de trabajo ahora ha disminuido ya que los pueblos deben reducir sus presupuestos para la celebración de sus fiestas patronales.

Menos encierros, menos orquestas y más discomóviles. Ese es el panorama actual al que deben aclimatarse los productores aragoneses tras la reducción de presupuestos para las fiestas patronales que trajo consigo la crisis. Miguel Isac, dueño de Producciones Musicales Mikel, afirma que "desgraciadamente, a partir de la crisis de 2008, y aunque la Expo de Zaragoza nos respetó bastante, desde 2010, 2011 y 2012 han sido los peores años y se ha notado un bajón importante en la contratación".

Internet, explica, ha sido otro de los motivos de esta bajada. Aunque es algo que les ayuda de cara a darse a conocer, también ha contribuido a que muchos ayuntamientos decidan realizar las fiestas por su cuenta, contratando ellos mismos a los artistas. "Para algunas cosas, Internet ha sido beneficioso pero para las agencias de viajes, espectáculos... nos ha mermado la contratación porque mucha gente se hace las cosas directamente", remarca.

En este sentido, la gran ventaja de los productores se mantiene, de momento, en que ellos sí son capaces de lidiar con los temas de papeleo y burocracia que exigen las administraciones públicas. Algo que, por ahora, los artistas no quieren hacer solos.

Los artistas son los principales protagonistas de las fiestas patronales que se celebran cada verano. Sin embargo, ¿cómo les ha afectado a ellos también esta reducción de presuspuestos? El trabajo ha bajado, dicen, pero más o menos se mantiene.

El éxito de las fiestas patronales depende en buena medida de la calidad de los artistas y espectáculos contratados por los ayuntamientos de los municipios. Sin embargo, en los últimos años, la reducción de los presupuestos, ha hecho que los artistas vean también reducido su número de actuaciones. "Estamos bien", señala Esteban Villarrocha, director del Teatro Arbolé, "yo no quiero ser negativo pero sí que llaman menos que los años de bonanza, cuando no parábamos en verano, y ahora se mantiene". Durante este verano, esta compañía visitará 26 localidades "y está bien; no te sabría valorar si mejor o peor, pero sí que la crisis ha afectado a las fiestas populares".

Aun así, si algo tienen claro los artistas que recorren este verano los pueblos es que, un año más, deberán adaptarse a las peticiones de ese público tan variado que disfruta siempre de estas fiestas populares. Marta Cáceres, cantante de la orquesta Caramelo, apunta que "a lo mejor viene gente mayor y quiere un pasodoble o gente joven que quiere reggaeton o el tema de verano".