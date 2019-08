Arturo Aliaga, con la vista en el cierre de la Térmica de Andorra y marcando distancias con la derecha

Nuevas inversiones para paliar el cierre de la Térmica de Andorra. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria asegura tener acuerdos muy avanzados con empresarios dispuestos a invertir en la Cuenca Minera.

En una entrevista en la Cadena SER, Arturo Aliaga ha evitado concretar estos proyectos, justo en el inicio de una nueva etapa de gobierno en la que se muestra cómodo con sus socios de Ejecutivo regional (PSOE, Podemos y CHA) y en la que marca distancias con el PP y con la nueva marca 'España Suma' que promueve Pablo Casado.

Vuelve a la carga con la energía de siempre y nunca mejor dicho porque es, precisamente, este sector el que más preocupa. Buscar una salida, "una transición justa" al cierre de la Térmica es el objetivo prinicpal de Aliaga. "Hay que redoblar esfuerzos, sujetar las inversiones y animar a los empresarios a que inviertan aquí, captar nuevas inversiones"

Confianza es lo primero que quiere transmitir y no solo al sector de la minería. "Es evidente que el impacto del cierre de la Térmica hay que resolverlo y algunas empresas de la anterior legislatura se pueden poner ya en marcha y habrá que hacer más esfuerzos para paliar el fatal efecto del cierre de la Térmica".

El PAR, Podemos y el cuatripartito

Arturo Aliaga se muestra satisfecho con el acuerdo de gobierno alcanzado con PSOE, CHA y Podemos. El PAR, tras 42 años de vida, abre una nueva etapa y de nuevo, desde el gobierno. Aliaga cree que este cuatripartito servirá para mejorar la situación de Aragón y asegura que mantiene buenas relaciones con Podemos.

Sí, porque el hecho que esta formación llevara a la Fiscalía el Plan de Depuración del gobierno PSOE - PAR no fue nada más que "un empecinamiento" que no entiende, pero que dice ahora que no ha perjudicado sus relaciones. "Ahora Podemos también reconoce que la administración comarcal es una buena administración; creo que ha habido algún mal entendido y desde luego, no hay mala relación ni la ha habido".

Se han salvado, parece, las diferencias de los últimos tiempos y se ha apostado por las coincidencias que permitan avanzar en una acción de gobierno "valiente", dice Aliaga, e "innovadora" y "atrevida". El PAR, señala Aliaga "ha estado siempre en los momentos claves".

Ampliando distancias con PP, Ciudadanos y Vox

Arturo Aliaga tiene claro que el PAR no estaría dispuesto a forma parte de un hipotético "Suma Aragón", la propuesta de Pablo Casado, presidente del PP, para agrupar a PP, Ciudadanos y Vox (y otros partidos de la derecha) si se repitieran las elecciones en noviembre.

Anteriormente, con el PP en otras citas electorales, recuerda, "se pactaron puntos concretos" pero "integrarse en una coalición perdiendo identidad no lo veo".

El impass de esta semana de vacaciones concluye con asuntos que están generando mucho debate político. El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre una rebaja "histórica" de la presión fiscal ha hecho que territorios como Aragón se pongan en guardia. Recuerda Aliaga que Madrid juega con ventaja.

Por eso, el vicepresidente del gobierno quiere que se compense en el modelo de financiación, porque los territorios más despoblados y dispersos tienen que seguir recibiendo todos los servicios. La medida de Díaz Ayuso no puede hacer peligrar al medio rural aragonés.