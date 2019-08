Más de setenta jóvenes compiten desde hoy en una decena de videojuegos en un torneo que organiza la asociación Riber Games. Fortnite y Mario Kart son las modalidades que se disputan esta mañana. La competición abarca cuatro días, hasta el jueves 22 de agosto y se desarrolla en un local de la planta baja del Centro Comercial Isilla.

En esta ocasión, la estrella de este programa, que incluye las modalidades individuales y por parejas, es el torneo de Fortnite, aunque también tienen muchos adeptos Fifa 19 o Rocket League. Y la novedad es la incorporación de Nintendo, que hace posible competir en Mario Kart 8 y Super Smash Bros.

“Este año hemos comprado la Nintendo Switch, de tal forma que hasta ahora sólo hacíamos torneos de PlayStation, ordenador y alguno de móvil y ahora incluimos también esa plataforma, que es precisamente la que más participación ha tenido, porque son juegos más accesibles”, explica Pablo Ramiro, el presidente de la asociación.

Con un precio de inscripción de diez euros los adeptos a estos juegos han podido apuntarse a todos los torneos que abarca el programa. Entre los participantes, hay jugadores de otras ciudades, como Madrid, Burgos, Denia o Badajoz.

Este colectivo ribereño lleva ya en torno a una quincena de eventos de este tipo. Cada vez va tomando nota de algunos detalles para ir mejorando el desarrollo. En esta ocasión, aunque las dimensiones del local no son muy grandes, ha podido organizarlo de tal manera que el público pueda contemplar el desarrollo de las partidas con un mayor desahogo para los que en ese momento juegan, optimizando su comodidad y distribuyendo el campeonato de tal forma que se puedan evitar aglomeraciones. “Este año tenemos las pantallas aquí hacia fuera para que puedan ver las partidas que están jugando dentro pero que el público no esté dentro encima de los chavales que están jugando, con lo que conseguimos que haga menos calor dentro del local, menos ruido y que los jugadores puedan estar más concentrados; además hemos organizado los horarios de tal manera que no venga tanta gente a la vez, no esté tan aglomerado como las otras veces y respetar un poco a los compañeros del centro comercial”, detalla Ramiro.

Riber Games tendrá un año más su espacio en Fiduero y repetirá la rifa solidaria que el año pasado le permitió donar a la sala de juegos de la sección de pediatría del hospital Santos Reyes una PlayStation 3 y un variado abanico de deportes electrónicos adaptados a todas las edades. En esta ocasión, los beneficios irán destinados a la protectora de animales Huellaranda.