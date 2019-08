Algodonales pide a la Junta que inicie obras de mejora en su instituto

El Ayuntamiento de Algodonales pide a la Junta de Andalucía que inicie las obras en el patio del Instituto Fuente Alta del municipio para acabar con el deterioro en el que se encuentran las pérgolas que comunican los distintos edificios del centro.

Se trata de una zona por la que transitan diariamente alumnos y profesores quienes se ven expuestos a que se produzca la caída de algún elemento de esta estructura que pueda hacerles daño.

Desde el Consistorio, su alcalde, Ángel Acuña, ha dicho que esperaban que el gobierno andaluz, que tiene estas competencias, actuase durante el verano que es cuando el instituto permanece cerrado por las vacaciones escolares pero que a menos de un mes del inicio del siguiente curso escolar, “no se ha hecho nada”. Dice el regidor socialista que, ha podido saber, aunque no de manera oficial, que la intención del gobierno autonómico es llevar a cabo estas actuaciones en el mes de octubre una vez que clases estén empezadas. Esto, según Ángel Acuña, conlleva "un doble riesgo. Por un lado que los alumnos y profesores estén pasando por las inmediaciones de esas ruinas y por otro, la presencia de maquinaria pesada que estará derribando esas construcciones, algo que es absolutamente innecesario".

El alcalde ha asegurado en nuestros micrófonos que ha intentado ponerse en contacto con la Delegación Territorial de Educación, sin haber recibido ninguna respuesta, hasta el momento. "Hemos enviado muchas cartas e incluso me personé en la Delegación Territorial de Educación y no había nadie que me pudiera dar una fecha para el inicio de los trabajos. Por eso han saltado las alarmas en el colegio, en el Ayuntamiento y en el pueblo, en general", ha manifestado Acuña.

En el municipio esperan que antes de que se retomen las clases, el próximo 16 de septiembre, haya comenzado al menos la primera parte de la obra, que consiste en el derribo de las zonas en mal estado con riesgo de derrumbarse.

El alcalde ha pasado por el programa Hoy por Hoy Ronda y la comarca para explicar la situación (Min. 34):