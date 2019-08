III Concurso de engalanados Festes Mare de Déu de Loreto

La asociación de comerciantes y empresarios de Duanes de la Mar, Xàbia Port, en colaboración con la Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto, han organizado el III Concurso de Escaparates, Balcones y Calles Engalanadas 2019.

Su objetivo, contribuir a realzar la celebración de las fiestas patronales y animar a los vecinos y comerciantes a embellecer el barrio marinero durante su celebración.

Bases

1. Podrá participar cualquier establecimiento, bloque de vecinos, balcones de viviendas particulares o calles de Duanes de la Mar en cada una de las tres modalidades de engalanados.

2. La inscripción se realizará notificando dicha participación a la Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto (calle Severo Ochoa), en el Restaurante Cande (calle Santísimo Cristo del Mar) o en el Baret dels Bous. La fecha máxima para hacerlo será el jueves 5 de septiembre de 2019.

3. A la hora de inscribirse, los participantes deberán aportar los datos de un representante indicando su nombre completo y número de teléfono de cara a facilitar el trabajo del jurado a la hora de realizar la entrega del premio.

4. Los escaparates, balcones, fachadas y calles que participen deberán estar engalanados entre el viernes 30 de agosto y el domingo 1 de septiembre de 2019 con el fin de que luzcan durante la semana grande de las fiestas.

5. El tema de las decoraciones será libre con el fin de no poner barreras a la creatividad de los participantes. Esto no quita que se pueda recurrir a motivos marineros y alegóricos a las fiestas de la Mare de Déu de Loreto. En cualquier caso, no podrán ser ofensivas ni de mal gusto.

6. No podrán participar las viviendas de los Mayorales y Mayoralesas 2019 ya que se sobreentiende que, por costumbre, las entradas de sus domicilios suelen engalanarse con las tradicionales “portalaes”.

7. El jurado valorará especialmente todos aquellos engalanados cuya confección sea artesanal, realizada con materiales reciclados y elaborada por sus propietarios o vecinos.

Jurado

1. La composición del jurado será impar con el fin de facilitar el resultado final en caso de empate.

2. El jurado estará formado por miembros de la asociación Xàbia Port, la Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto, vecinos de Duanes y artistas vinculados al mundo de las artes plásticas que aporten una visión profesional al veredicto.

3. En caso de que el mal tiempo o el vandalismo afecten a alguno de los participantes, será competencia del jurado decidir cómo valorar dicho trabajo.

4. El jurado puede declarar desiertos los concursos si así lo considera.

Premio

1. Habrá un único ganador en cada una de las tres modalidades.

2. El premio será de 300 euros en la categoría de las Calles Engalanadas y se entregará en metálico. En el caso de las categorías de Escaparates y Fachadas o Balcones Engalanados, será de 150 euros, cada uno a invertir en cualquiera de los comercios asociados a la entidad Xàbia Port.

3. La Comissió de Festes hará entrega de un distintivo a todos los participantes en agradecimiento por su esfuerzo, interés y colaboración por engrandecer las fiestas patronales y el núcleo de Duanes durante estos días tan especiales.

4. El fallo del jurado se dará a conocer el sábado 7 de septiembre de 2019, a partir de las 13 horas, aproximadamente, durante la celebración de Festa de Carrer que tendrá lugar en la calle Santísimo Cristo del Mar.