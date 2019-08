Mal comienzo de curso

Dolorosa derrota e inesperada por otro lado la que cosechó el Eibar de José Luis Mendilibar en Mallorca. Dolorosa porque se ha realizado una muy buena pretemporada y porque manteniéndose el bloque de la pasada campaña, el once azulgrana no se pareció en absoluto a lo que fue la campaña pasada realizando el mejor fútbol de sus 79 años de historia.

Inesperada porque las sensaciones de acoplamiento de los nuevos con los que ya estaban era total en Atxabalpe, pero la competición es otra historia.

Dato importante que no tiene por qué parecer oportunista; Charles Días, pichichi armero de la pasada campaña con 14 goles en liga y uno en copa fue el descarte de los 19 que viajaron.

En el once inicial del Eibar dos debutantes; Álvaro Tejero en el lateral izquierdo y Rober Correa en el lateral derecho. Dos posiciones muy importantes para la forma de jugar del mister de Zaldibar. A Tejero le tocó cambiar de pierna y se notó mucho la falta de Cote por lesión. Correa tampoco hizo olvidar a Rubén Peña ahora en el Villarreal. Por cierto que Rubén Lobato y el Eibar han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del jugador llegado desde el Oviedo B este verano.

A los tres minutos de partido, un balón dividido en el centro del campo y la lentitud de Ramis para solventar la patata caliente que le habían dejado sus compañeros casi en campo contrario, hizo que Dani Rodríguez se plantara solo ante Dimitrovic y le batiera por bajo en el debut en primera del ariete bermellón.

Mendilibar se "cargó" literalmente a Gonzalo Escalante a la media hora de juego. Llegó el tercer debut de la noche con la salida de Edu Expósito con la intención de darle frescura a un centro del campo que no terminaba de carburar con Sergio Álvarez y el argentino que abandonaba el cesped con cara de pocos amigos.

Mendilibar siempre sincero dejaba claro en rueda de prensa que la primera media hora fue horrorosa.

Con la entrada del exdeportivista Edu Expósito batuta en mano, surgieron ciertos chispazos pero los armeros no encontraron verticalidad alguna y la presión en campo contrario no daba resultados para sorprender al Mallorca. Ligera mejoría que no fue suficiente.

En la reanudación todavía se escuchaban los ecos del repaso que Mendi les dio en el vestuario y surtió efecto. Presión al rival con las líneas más adelantadas y con ello llegó el corner donde tras buen remate de Kike García con parada de Reina al poste, el central eibarrés Oliveira enviaba el balón al fondo de la red.

Parecía que aquello empezaba a funcionar pero los de Vicente Moreno siguieron llegando con peligro ante un acertado Dimitrovic y en una de esas a falta de un cuarto de hora...

Mendilibar hizo dos cambios más; Quique González por Enrich y De Blasis por Correa. Al mister armero no le vale si no se presiona como pide en los entrenamientos.

Lo mejor del partido fue que tras no hacer lo que el mister ha querido plasmar en pretemporada, mañana retoman los entrenamientos para poder enderezar dos matices y volver a la contundencia de la que siempre hace gala el conjunto eibartarra. El sábado a las cinco de la tarde espera un crecido Osasuna en El Sadar tras su vuelta con victoria a primera al ganar por la mínima en Leganés.

Y un tema al que la afición le ha dado mucha importancia en las redes sociales y que dicen "llueve sobre mojado". La distancia existente entre la primera plantilla y la afición. Ya viene de la temporada pasada y se quejan de que los jugadores armeros no tienen un mínimo detalle con aquellas personas que se desplazan cada 15 días lejos de Ipurua. La ausencia de jugadores de la casa (recordar que Arbilla es el único euskaldun) y según se puede leer, la falta de tacto en el fútbol de hoy en día han hecho continuar el debate que no solo se va a normalizar diciendo cada partido que al finalizar el choque pasen a saludar. Siempre se puede hacer más y tampoco creo que sea cosa ni de Mendilibar ni tan solo de los capitanes del vestuario.

Cuatro días por delante en Atxabalpe a partir de las 10.30h y el sábado a Pamplona a por los tres primeros puntos con amplia presencia de la afición en las gradas. Ya hay colegiado, el catalán Medié Jiménez sobre el cesped ayudado por Cuadra Fdez en el VAR.