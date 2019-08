Esperando a Brodzo y "Dauminator"

Comenzó esta mañana la plantilla del Monbus Obradoiro la segunda semana de trabajo en la pretemporada en curso. Tras la llegada de Dejan Kravic el pasado viernes, tan sólo faltan dos piezas por llegar para ir completando el emsablaje del plantel durante la pretemporada: Vladimir Brodziansky, tras su partidos con Eslovaquia en el Preeuropeo, y Mike "Dauminator", resolviendo trámites burocráticos que le permitan obtener su visado y plantarse en Compostela. Se espera que ambos jugadores aterricen en las próximas horas.

Mientras, el plantel obradoirista comenzó con la segunda semana de trabajo en el Fontes do Sar para seguir con la carga de trabajo físico y táctico propio de estas fechas y que deben ir afinando la puesta a punto. Esta semana, los jugadores del equipo santiagués tendrán doble sesión hoy y mañana, el miércoles tan sólo de tarde, el jueves de nuevo sesión doble y el viernes trabajarán únicamente por la mañana. Continuará así la preparación de un Obradoiro que no jugará partidos ante la afición gallega hasta el próximo mes de septiembre. Será entonces cuando los días 6 y 7 dispute el "V Torneo EncestaRías" en Vilagarcía en el que también estarán en Betis, San Pablo Burgos y Alba Berlín. Ante el equipo alemán, repetirán los de Moncho Fernández el día 10 en el Pabellón de As Travesas en el IV Memorial Quino Salvo.

La pretemporada quedará finiquitada el día 14 del próximo mes con el "I Torneo Xacobeo", en el que el equipo compostelano se medirá al Barça a las 18:30 horas en A Caldeira do Sar.