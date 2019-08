Unidas Podemos presentará una moción en Vila para declarar persona non grata a Matteo Salvini

El grupo municipal de Unidas Podemos en la ciudad de Ibiza presentará una moción en el próximo pleno en el que se instará a la Corporación Municipal a declarar al ministro interior de Italia, Matteo Salvini, como persona non grata de la ciudad.

Según destacan desde la formación morada, "es obvio que los puntos de vista del señor Salvini están en las antípodas de nuestros valores y de nuestra visión del mundo. Declaraciones y actuaciones de profunda inhumanidad, como son la de criminalizar a los colectivos más desprotegidos, provocar el odio al extranjero, al emigrante o al diferente, además de su indiferencia hacia el sufrimiento humano, no pueden más que provocarnos una total condena".

Unas opiniones que son "muy preocupantes", según Unidas Podemos, porque "quien las formula no es un ciudadano particular, sino el Ministro de Interior de uno de los principales países que conforman la Unión Europea. Sin embargo, las últimas declaraciones del señor Salvini, instando a que el barco Open Arms desembarcara a sus 151 inmigrantes a bordo en Ibiza y Formentera para que así 'se puedan divertir' suponen también un ataque hacia nuestra isla que no podemos tolerar".

Hacer broma con el sufrimiento humano y comparar esta catástrofe humanitaria con un 'boat party' es, según la formación morada "una muestra de crueldad, además de querer ridiculizar internacionalmente a las Pitiusas. Desde el grupo municipal de Unidas Podemos en la ciudad de Ibiza queremos, por tanto, declarar a Matteo Salvini como persona non grata en la ciudad de Ibiza", ha explicado el portavoz del grupo municipal, Aitor Morrás, "queremos que este gesto sea también un símbolo que indique que, aquí, las que no son bienvenidas son las actitudes inhumanas y racistas".