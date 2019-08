Podemos apoya a las 'Kellys' en la huelga convocada para este fin de semana

Ante la huelga convocada por las camareras de piso de Ibiza, las 'Kellys', para este fin de semana del 24 y 25 de agosto, desde Podemos Eivissa han querido transmitir todo su apoyo y solidaridad a las trabajadoras en su lucha y en sus reivindicaciones.

Por este motivo, además, estarán presentes en la manifestación que las 'Kellys' han convocado este domingo, a las 19h30’, y que trascurrirá entre el Parque de la Paz y el paseo de Vara de Rey de la ciudad de Ibiza.

Desde Podemos Eivissa reconocen la lucha que han mantenido las 'Kellys' en los últimos años, y que ha servido, aseguran, "para dar a conocer las condiciones de trabajo durísimas que sufren las camareras de pisos en las Balears. Desde Podemos -tanto en Ibiza como en el conjunto de Baleares y del resto del Estado- hemos hecho causa común en esta lucha, apoyando las movilizaciones de este colectivo".

Según la formación morada, "gracias a sus movilizaciones, las 'Kellys' ya han logrado algunos de sus objetivos: así, el 31 de agosto de 2018 el Gobierno central aprobó el reconocimiento como enfermedades profesionales de las camareras de pisos aquellas relacionadas con determinados movimientos repetitivos en brazos y manos propios de su trabajo, con lo que se atendió a una de las reivindicaciones históricas de este colectivo".

Además recuerdan que este año la conselleria de Empleo del Govern Balear está realizando una campaña de inspección en establecimientos hoteleros para verificar que no se produzcan incumplimientos en las condiciones de trabajo, cargas de trabajo y horas extra. Pero matizan que, "a pesar de los innegables avances, fruto de una nueva sensibilidad en las Administraciones -recordemos que los gobiernos del PP se mantuvieron absolutamente sordos ante las protestas de las camareras de piso- es evidente que todavía falta mucho camino por recorrer".

Desde Podemos insisten en que "el turismo genera unos beneficios millonarios en nuestras islas, y no es de recibo que la precariedad, las horas extras y la falta de personal marquen todavía la rutina laboral de las camareras de piso. Los beneficios millonarios que generan los hoteles no serían posibles sin las manos de las camareras de piso que, día tras día, dejan las habitaciones impecables. Su trabajo es indispensable y debe ser retribuído de manera digna. Los beneficios del turismo no deben descansar sobre la explotación laboral, sino que deben distribuirse de manera justa sobre el conjunto de la sociedad y de todas las personas que trabajan en este sector. Por todos estos motivos, Podemos Eivissa reafirma su apoyo a las Kellys y a las movilizaciones convocadas durante este próximo fin de semana".