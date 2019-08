El PP pide al equipo de gobierno que ayude a detener al autor del incendio de Onda Jaén

El Partido Popular de Jaén capital le ha pedido este lunes al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, formado por PSOE y Ciudadanos, que sea proactivo y ayude en la búsqueda del autor del incendio de Onda Jaén. Además, en palabras de Javier Márquez, portavoz de los populares y anterior alcalde, los dirigentes del consistorio deben aclarar a la ciudadanía y a los trabajadores de la radio televisión pública si lo que tienen previsto como siguiente paso es realizar un ERE en el Consistorio.

Márquez, cree que el equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos se está equivocando en la gestión de este asunto, en la vertiente política y también en la legal, según ha dicho en rueda de prensa.

El líder de los populares en la capital lamentado la deriva que ha tomado el propio equipo de gobierno ante el primer problema serio y le ha pedido al Ayuntamiento que sea más proactivo porque hay poca gente que pueda ser la autora de este incendio. "Obviamente no puede ser mucha gente la autora del incendio porque se ha entrado con las llaves", ha declarado Márquez.

El PP teme un ERE

El ex alcalde popular ha criticado también que el PSOE se haya puesto de lado del verdugo y no de la víctima, aprovechando el triste suceso. Por ello, y por todo lo que está ocurriendo después, piden sinceridad al equipo de gobierno, dudan de los informes sobre los que hacen referencia y le insisten en que digan claro si lo que buscan es un ERE, que sería el paso siguiente, según temen los populares, si no se aprueba el ERTE. "No entendemos qué se persigue con esto. O son muy torpes, que me sorprendería, o se busca un ERE. Pero el ERE solo sería aplicable a todo el personal laboral del Ayuntamiento de Jaén, no solo a los trabajadores de Onda Jaén", ha aclarado el exalcalde.

Según el PP, el ERTE solo cabe si la sociedad tuviera mayoritariamente ingresos privados, cosa que no cabe si los trabajadores pertenecieran a Somucisa, algo que desde hace cuatro años ya no ocurre.

CCOO ve carencias legales en el ERTE

Sobre el caso de Onda Jaén y el futuro ERTE anunciado por el Ayuntamiento también se ha pronunciado el sindicato Comisiones Obreras, que anuncia ya que ve ciertas carencias legales en el mismo.

Según su secretario general, Francisco Cantero, presentarán las consiguientes alegaciones en defensa de los trabajadores y del servicio público y si el ERTE prosperase presentarían su impugnación. "Las carencias legales principalmente, aunque después las desgranaremos, es que los 45 trabajadores están vinculados al Ayuntamiento y realizan un servicio básico esencial, sin meternos en otras que también hemos descubierto", ha señalado Cantero a esta emisora.

Para Comisiones, otra de las razones por las que no es legal el ERTE es que no ha desaparecido la instalación por completo tras el incendio y además anuncian que no descartan movilizaciones en la calle si el expediente se iniciara.