Trabajos para que las piedras hablen en el Castillo de Bedmar

Este fin de semana ha dado comienzo la iniciativa arqueológica, que permitirá sacar a la luz el antiguo aljibe, y se completará con actividades turísticas y dinámicas de grupo.

Casi una veintena de jóvenes de diferentes puntos de España participan desde ayer en el Campo de Voluntariado del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) “Intervención arqueológica en el Castillo de Bedmar”.

Durante los próximos 15 días los voluntarios acometerán labores de excavación con el objetivo principal de sacar a la luz el aljibe que abastecía de agua al Castillo de Bedmar. Además de las actividades arqueológicas, los jóvenes disfrutarán de otras actividades complementarias tales como visitas a las ciudades de Úbeda y Baeza, al nacimiento del Río Cuadros, así como dinámicas de grupo para conocerse entre sí.

Voluntarios trabajando en el Castillo de Bedmar / IAJ

El viernes, el Centro Cultural García Lorca del municipio de Bedmar y Garcíez acogió la presentación de la iniciativa, con la presencia de las distintas instituciones que colaboran para sacar adelante esta actividad.

Además del coordinador provincial del IAJ, Daniel Sánchez, asistieron el alcalde, Juan Francisco Serrano, el concejal de Cultura, Pablo Ruiz, la vicepresidenta de Diputación Provincial, Pilar Parra, así como el arqueólogo y director del Campo de Voluntariado, Marco Antonio Bernal.

El coordinador del IAJ destaca la promoción que esta iniciativa supone para el municipio de Bedmar y Garcíez y para la provincia en general. “Se trata de ofrecer alternativas culturales a los jóvenes, pero también pretendemos dar a conocer los valores patrimoniales de los municipios de nuestra provincia a los voluntarios que se suman al proyecto y que pueden ser los turistas que nos visiten los próximos años… En la provincia de Jaén todos los campos de voluntariado que tenemos son de la modalidad de arqueología y patrimonio. La razón de esto es que Jaén es la provincia de Europa con más castillos y fortalezas…”.

Foto de familia tras la primera jornada de trabajo / IAJ

El alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano, recordaba los esfuerzos de la corporación bedmarense para recuperar la propiedad del Castillo en 2.017, “… Hace poquitos años no podíamos ni hablar del Castillo porque estaba en manos privadas. En el año 2017 fue cuando llegamos a un acuerdo con la familia Bedmar, que se encontraba y vivía en Granada, y que era la propietaria del castillo. El anterior equipo de gobierno intentamos hacerle ver la importancia de ese gran tesoro para el pueblo de Bedmar. En 2015 empezábamos a trabajar para la recuperación del Castillo. No fue fácil, y tuvimos que contar con muchos técnicos y voluntarios… Empezamos unos años de negociación muy dura… Cuando alguien llama a la puerta, de momento se le ponen cifras y números. Y nos pedían barbaridades que no teníamos en el Ayuntamiento, pero que junto con las instituciones y junto con técnicos de la Diputación, fuimos capaces de hacerle ver a esa familia que ese castillo era la joya de la corona de nuestro pueblo…”.

Por su parte la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra, destacaba esta iniciativa va a ser una experiencia vital para todos y todas las participantes, “… Estoy convencida de que estos días van a ser importantes porque vais a tener una experiencia vital que no vais a olvidar. Cuando vayáis cumpliendo años no olvidaréis que estuvisteis en Bedmar, que conocisteis a compañeros y compañeras, que muchos de ellos seguro que dejarán huella y, en definitiva, es una experiencia que os va a permitir crecer tanto cultural como personalmente a lo largo de estos días que van a ser muy intensos… Son días donde se pretende formar en valores, que se fomente la convivencia, la tolerancia, el respeto a la diversidad… Pero además, vais a participar del sueño de un joven alcalde que ha conseguido que sea también un sueño compartido por todo el pueblo…”.

Foto de familia con las autoridades tras la presentación / Antonio Plaza

El director del Campo, Marco Antonio Bernal, explicaba en que van a consistir los trabajos, “… La excavación arqueológica va a consistir en continuar los trabajos que iniciamos el año pasado en la zona del aljibe. Vamos a intentar sacar a la luz el aljibe de forma completa. El año pasado sacamos una parte y excavamos unos dos metros de profundidad, pero este año vamos a excavar más todavía y más en extensión. Es decir, lo que queremos sacar a la luz es todo el sistema de captación de agua del castillo, que no se conoce… Esto es un plan inicial, ya llevamos una campaña y con esta es la segunda, para el tema del 1’5 % cultural, que ya sería una excavación de forma sistemática y en extensión de toda la zona del Alcazarejo. Eso consiste ya en consolidar todos los muros y excavar las zonas que tienen potencial arqueológico… Nosotros, hoy día, con esta excavación queremos reivindicar, hacerlo presente, recuperar esa historia, que las piedras nos hablen. Y así vamos a disfrutar más...”.