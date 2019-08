El PSOE abre la puerta a una gestión pública de los parques provinciales de bomberos

El nuevo equipo de gobierno socialista de la Diputación no descarta una gestión pública de la futura red provincial de parques de bomberos. El diputado del área, Marcelo Alonso, reconoce eso sí que en un principio quizás sea necesario asumir la hoja de ruta del pasado ejecutivo del PP, que contempla la gestión privada de estos seis parques, para no retrasar aún más su puesta en marcha. Dice Alonso que se van valorar todas las opciones para prestar el servicio de la manera más eficiente posible. A lo que no se atreve es a poner una fecha para entrada en funcionamiento de los parques

Por otro lado, el diputado provincial tiende la mano a la Plataforma de Bomberos Profesionales. Se compromete a reunirse con ellos para para escuchar sus propuestas. Marcelo Alonso advierte eso sí de que será la Diputación la que tome las decisiones