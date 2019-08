El argentino Gudiño, la guinda para el ataque de la Cultural

Gabriel Gudiño resultó un prometedor volante argentino que despuntó en la primera división de su país hace tres temporadas cuando llamó la atención en el At. Rafaela marcando su primer gol oficial ante el San Lorenzo de Almagro, su siguiente destino y su actual club de propiedad. Los "cuervos" pagaron cerca de 2 millones de dólares por un traspaso codiciado ya que Gudiño llegó a estar en la órbita de los grandes. Su juego fue decayendo hasta pasar a préstamo la pasada campaña al Belgrano con el que no evitó el descenso a la segunda categoría. Apartado de los planes del entrenador, regresó a San Lorenzo con la idea de cambiar de aires para recuperar su mejor versión. La Cultural será su próximo destino.

Este extremo cordobés de 27 años ha disputado 56 partidos en la Superliga adornados con cuatro goles y con el San Lorenzo debutó en la Copa Libertadores. El curso pasado solo disputó 10 encuentros, siete en su último destino en el que estuvo apartado. El periodista local Lucas Suárez destacó a Radio León las virtudes del nuevo integrante del plantel leonés: "arrancó muy bien en Rafela como extremo desequilibrante, mucha llegada al gol y buen regate. Era rapidismo. Llegó a interesar a River Plate. En San Lorenzo no tuvo buenas actuaciones y en Belgrano no pudo afianzarse y terminó entrenando con los juveniles. No formó parte de las concentraciones del plantel. Tampoco han contado con él para la B",

La Cultural será una prueba de fuego en la madurez de Gudiño, que da el salto al fútbol europeo y a una categoría que le exigirá estar a la altura de su pedigrí. Formará junto a Andy Kawaya, Dani Pichín y Augusto Galván un póker de estiletes en los que el equipo leonés pondrá sus esperanzas camino del gol. Este martes realizará su primera sesión de trabajo en Puente Castro tras convertirse en el décimoquinto fichaje de la escuadra del Reino.