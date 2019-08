Jorge Cori se corona campeón del VII Campeonato Iberoamericano

El torneo internacional finalizó ayer con la coronación del gran maestro peruano, Jorge Cori, como mejor ajedrecista de habla hispana. El podio final lo completaron, con 7 puntos, los mismos que el ganador pero con peor coeficiente, el cubano Carlos Daniel Albornoz y uno de los favoritos nacionales, Francisco Vallejo. Además, Juan Plazuelo, que finalizó octavo en la clasificación general, fue el campeón juvenil. Por su parte, Sabrina Vega, decimo séptima en la general, fue la campeona femenina del Iberoamericano. Jorge Cori comentó que el comienzo fue complicado, pero supo reponerse: "En un principio no me fue tan bien, tuve partidas difíciles. Luego, en la segunda parte del torneo, me fue bastante bien y pude recuperarme. En la última ronda, que fue decisiva, pude imponerme y terminar ganando el torneo. Aprendí a levantarme en el proceso". El peruano aseguró que lleva jugando al ajedrez desde los 6 años, y lo considera "su profesión". Además, comentó que hace dos años también vino a Linares, consiguiendo el tercer puesto, y se mostró "muy contento" de estar de nuevo en la ciudad minera.

Este torneo internacional solo ha sido el comienzo de lo que nos trae el ajedrez de alta competición a la provincia durante el mes de agosto. Desde hoy, hasta este viernes 23, se jugará en Linares el Campeonato de España por equipos de Segunda División. Ese mismo día, en Úbeda, se celebrará el Campeonato de Ajedrez Relámpago. También tendremos, en la ciudad de Linares, el Campeonato de Ajedrez Rápido el sábado 24 y el Campeonato de España por equipos de Primera División del 26 al 1 de septiembre. Se cerrará así un mes en el que el aficionado al deporte ciencia verá Linares como su segunda casa.