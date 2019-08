Gana Medina pide más acción

Tan solo una comisión de urbanismo se ha celebrado en el Ayuntamiento medinense desde que quedase aprobada la organización municipal. Así lo confirma el portavoz de Gana Medina, Jorge Barragán quien, aunque reconoce que en verano las administraciones tienen otro ritmo, considera que la oposición no ha tenido posibilidad de trabajar en las distintas comisiones porque solo se ha celebrado una a la espera de las que se desarrollen este viernes.

Además, critica que no se haya dado respuesta a varias preguntas formuladas por esta formación y que estaban relacionadas con la calidad del agua o del aire así como por la presencia de cucarachas. Otro aspecto que cuestionan desde Gana Medina es que el equipo de gobierno haya hecho algunos anuncios, como por ejemplo el de las posibles medidas para reactivar el comercio y ocupar los locales vacíos o la modificación de la ordenanza del ruido, pero no se concreten con la correspondiente documentación. También se hace mención a los presupuestos que tanto criticó el PP en campaña que no se habían aprobado y ahora ellos tampoco han presentado propuestas.

Con respecto a los otros grupos en la oposición, asegura Barragán que la derecha se encuentra en una situación “rara” porque Medina Primero forma parte de la Junta de Gobierno pero no tiene delegaciones y Ciudadanos apoyó la investidura pero tampoco tiene responsabilidades.

La próxima cita con todas las formaciones políticas será en el pleno del día 28 y en que, según Barragán, se volverá a hablar de los puestos de confianza. En este sentido, se espera que se presente una propuesta en la que la partida económica suba de los 28.000 a los 32.000 euros. Esto les parece una subida razonable y no tendrían mayores problemas, desde Gana Medina, para darlo de paso.